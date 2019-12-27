新北勞工局移工戲劇演出7年160場 展多元文化精髓

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市勞工局推廣新住民文化，今年委託六藝劇團、如果兒童劇團，從8月到11月，在新北25間學校、新北10間圖書館以及八里十三行博物館、瑞芳黃金博物館與及淡水海關碼頭等10個知名景點地標，進行45場巡迴演出，受到近萬名校園師生和社區民眾的熱烈參與。

連續7年辦理的「移工多元文化戲劇校園巡演」演出多達160場，106年度加碼在社區巡演，3年內已演出40場。

校園版劇碼《驚奇四超人》，取材自熱門電影，象徵多元文化為臺灣帶來更多的活力與文化元素。

社區版分為兩篇劇目《阿拉丁與奇幻四國》與《異星特攻隊》，10間圖書館巡演幾乎場場爆滿。《阿拉丁與奇幻四國》中，著名童話故事人物尋找合作夥伴，呈現多元文化共榮共存的多元價值。

而《異星特攻隊》裡，兩位可愛的小朋友抵抗入侵的外星人，召集了菲律賓、泰國、印尼與越南好朋友，最後成功保衛家園。原本嚴肅的宣導議題，透過生動活潑的戲劇演出，大小朋友看得目不轉睛，彷彿身歷其境一般。

此外，今年也特別規劃各國傳統樂器展，在舞台前展示精心收集的泰國木琴、越南竹琴以及印尼搖竹，鼓勵現場親子體驗各國樂器。不但樂器前總擠滿了想體驗的孩子，看到家鄉的樂器也讓新住民朋友倍感親切，來自印尼的媽媽，開心的帶著自己的女兒彈奏著印尼搖竹等等，也讓人感覺幸福溫馨。

新北市勞工局表示，近年來外籍人口逐漸增加，新住民家長的比例也逐年攀升，多元文化議題與孩子們切身相關。老梅國小的校長分享，許多新住民或異鄉人家長，離鄉背井來臺發展，對我們的生活幫助很大，希望藉由活潑的宣導方式，讓孩子們學會尊重不同文化。