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塑膠微粒大舉入侵 義大利滑雪勝地限塑救冰川

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/27 17:46
（圖／Pejo 3000網站）

（圖／Pejo 3000網站）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）塑膠微粒不僅污染海洋，就連冰川也難以倖免。有鑑於此，義大利一處滑雪度假村，在意識到鄰近冰川充斥大量塑膠微粒後，決定全面禁塑，盼人類的娛樂活動能減少對環境的危害。

衛報報導，位於義大利北部特倫托（Trento）自治省的滑雪度假村Pejo 3000，12月初全面禁用塑膠製瓶子、袋子、餐具、容器、吸管，與調味料包裝，並將陸續推出相關禁令。Pejo 3000去年吸引了13萬7,000名遊客，此一環保措施使其成為阿爾卑斯山最具生態永續性的滑雪勝地。

米蘭大學與米蘭比科卡大學4月進行的研究顯示，義大利阿爾卑斯山脈的山谷冰川－弗尼冰川（Forni Glacier），竟含有1億3,100萬至1億6,200萬個塑膠粒子，包括纖維與聚乙烯。

研究人員認為，弗尼冰川屬於斯泰爾維奧國家公園（Stelvio National Park）的一部分，這大量塑料恐怕是來自遊客的衣服、雪具，經由風傳播至冰川。當地冰川學家Christian Casarotto指出，若塑膠產品被帶至山區，長者會沉積數十年，並會進入食物鏈，成了一大環境與健康隱患。專家呼籲，整座阿爾卑斯山脈都面臨塑膠威脅，該區設施皆應採取類似限塑舉措。
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滑雪

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