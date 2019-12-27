Bieber fever！小賈斯汀宣告世界巡迴演唱會　最新單曲2020年初問世

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）小賈斯汀喜事連連，距上次發專輯睽違四年後，近日宣告明（2020）年1月3日將會釋出新單曲，更將陸續推出新專輯、新紀錄片，甚至將在5月舉行世界巡迴演唱會。

音樂公司發布新聞稿指出，流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）2015年推出的專輯「我的決心」（Purpose）橫掃全球樂壇之後，苦等4年的全球樂迷現在終於盼到了他全新專輯的消息！在與 23 歲名模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）於今年 9 月完成婚禮之後，現在似乎要從曬恩愛模式調整為工作模式，將重心放回音樂事業上。

小賈斯汀在社群上擁有1億2300萬粉絲，他繼續挾帶著全球超高人氣，在日前透過預告影片一口氣宣布許多令樂迷興奮的新消息，除了宣布明年1月3日將會有新單曲之外，將也會在明年推出新專輯、新紀錄片，甚至還有在5月開跑的世界巡迴演唱會，讓期盼許久的全球粉絲超級期待。

近日釋出的預告片一發布便在6小時內超越200萬人點擊，小賈斯汀表示：「我們人類都不是完美的，我的過去，我犯過的錯，我經歷過的一切事物，我相信我現在正處於應該到達的位置，這一切都是上帝的旨意。」這也可能表示這張專輯小賈斯汀會帶給樂迷全新的體悟。」

小賈斯汀透過訪問表示：「我覺得這一張專輯跟之前的作品非常不同，因為它代表了現在的我，我很期待呈現給大家。」



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