零霸凌無歧視 樹德科大海報比賽學習尊重移工

樹德科大學務處諮商與特教資源中心舉行品德教育系列活動—「零霸凌080、無歧視574宣導海報徵件比賽」頒獎典禮，今年雖是第一次辦理類似活動，但投稿人踴躍，計有74人參賽、94件作、682人參與票選活動。初賽評選出88件作品，決賽取前三名、人氣獎二名、十五組佳作。第1名由休閒遊憩與運動管理系葉子吟榮獲。

第一名葉子吟的創作發想，歧視就如同傳染病，受感染的人會對部分族群產生攻擊行為；而教育就如同疫苗，能讓受教育的人「懂得尊重」，尤其臺灣對移工的需求上升，生活中可能因為膚色、宗教、國家的不同，一不小心就形成言語歧視；另外在今年五月，臺灣成為亞洲國家中最早通過同性婚姻合法的國家，更應建立尊重多元文化並建立族群平等及反歧視的觀念。

主辦單位也分享本次徵稿由零到百的驚險過程，原來有位同學在Dcard發難，要社群網友趕緊熱烈參與，一時之間，卧虎藏龍的網友開始回覆已著手進行，並在截止日爆量收到94件作品。另外，參賽者中有8位國際學生參與，包括中國4位、印尼3位、馬來西亞1位，其中2位印尼學生作品獲得佳作。

樹德科大主辦單位也由衷感謝印尼專班助理魏杏如與林潔瑩二人，積極協助將報名簡章翻譯成印尼文，提高印尼學生參賽意願；諮商中心心理師蔡佳樺則協助將學生的英文創作概念翻譯成中文，讓觀眾也能感受創作者所表達的意思與心情。（新聞轉載自新住民全球新聞網）