東華外籍生與小學生交流 體驗、分享各自家鄉文化

東華大學華語文中心首次與花蓮市中正國小合作，於12月18及21日舉行外籍生與臺灣小學生在地文化交流活動。來自日本、越南、泰國、印尼、義大利、美國、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、哥倫比亞、印度等10個國家24位季節班外籍生參與。



外籍生12月18日赴中正國小，先由外籍生播放自製的簡報，以中文介紹義大利、越南、日本和瓜地馬拉的歷史與美食文化，特別做過功課的小學生還會在旁補充所知，讓外籍生非常驚喜。接著小學生主持帶領外籍生進行遊戲，從中學習「你好」和「謝謝」的各國語言，還有閩南人、客家人和原住民族的招呼語。



中正國小師生親自準備客家麻糬、香蕉飯、芋泥球等花蓮傳統點心，與外籍生聊天享用美食。21日前往花蓮市區，由小學生導覽舊城區溝仔尾一帶的文化與歷史。其中在廟裡擲筊及抽籤詩，越南的阮海榮抽到「中吉」，透過小學生說明，瞭解籤詩意思後非常開心，他表示，越南雖有寺廟，但祭拜後並無抽籤詩的流程。並在「計工社區發展協會」體驗民俗技藝打鼓。經過老師指導及1個小時練習，鼓聲越來越整齊劃一，合作無間。



中正國小學生在龍麗華老師指導下，規劃設計活動。起初學生對外籍生的國家相當陌生，經上網查了許多資料，製作世界地圖和做筆記。此外活動前小學生拍攝影片，先向外籍生介紹臺灣的語言、美食和地方名勝，外籍生也拍攝用母語問候的影片，雙方在行前做足準備，透過影片先行瞭解彼此。（新聞轉載自新住民全球新聞網）