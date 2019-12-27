亞洲黑熊「黑糖」11歲生日趴 熊熊的秘密一次告訴你

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）在11年前的動物認養計畫支持下，透過黑熊繁殖合作研究計畫，來到臺北動物園的亞洲黑熊寶寶「黑糖」，今年12月30日要過11歲的生日了。台北市立動物園按照慣例在前一個週末舉行慶生活動。邀請大家一起來幫「黑糖」慶生，也與「黑糖」一起關心臺灣本土保育類動物，來園尋找玉山銀行臺灣黑熊並完成任務，就有機會拿獎品。

園方表示，台灣黑熊是臺灣最具代表性的野生動物，不僅是亞洲黑熊在臺灣演化出的特有亞種，也是臺灣食肉目動物中體型最大的種類，在生態保育的價值上具有難以被取代的重要地位。

近年來經由生態學者的調查估算，臺灣黑熊的野外族群數量，僅剩200至600隻，因此早已被列為「瀕臨絕種」保育類動物。臺灣黑熊的活動範圍可達50平方公里，因為道路開發及各種人為活動干擾，使牠們在野外的生存壓力不斷增加。

臺北動物園將於12月29日上午10點，在溫帶動物區及動物小學堂舉行「黑糖慶生系列活動」，把保育黑熊的故事通通說給你聽，從在動物園長大的亞洲黑熊「黑糖」，到原汁原味臺灣黑熊「南安小熊」救傷後的野放故事，通通「講出來」！在2019年的最後一個週末邀請大家來到臺北動物園，找找黑熊「黑糖」的朋友，參加「熊熊找不到」臉書活動，時間內完成指定任務就有可以參加抽獎。