總統大選倒數　28位網紅拍影片籲年輕人投票「一起決定台灣的未來」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）距離2020年總統及立法委員選舉投票日只剩半個月，20多位台灣YouTuber網路名人自發性拍一支影片，呼籲年輕人回家投票，「一起決定台灣的未來。」

以英語教學頻道「阿滴英文」起家的YouTuber阿滴日前自發性發起這項活動，集合28位YouTuber拍下這支呼籲年輕人回家投票的影片，除了阿滴跟妹妹滴妹，還有數位曾和總統蔡英文合作的網紅，包括千千、志祺，以及博恩等。阿滴在臉書表示，拍攝這支影片「無任何營利，只是希望大家記得一件事。」

其中，主持議題討論頻道「志祺七七」的志祺在影片中表示，「台灣人花了好幾代人的心血，才終於讓我們有了民主和自由」。而有鑒於年輕人投票率普遍偏低，阿滴也指出，「投一張票，比你轉貼一百篇文章還有用，也比你分享這一支影片還有用」、「投票，我們一起來決定，台灣的未來。」

蔡總統隨後也在臉書分享這支影片，並表示自由創作是台灣最重要的價值，「作為總統，我保證，我一定會盡最大的努力，確保台灣未來的世世代代，都能呼吸民主與自由的空氣。」

蔡總統也指出，這麼多網路的影像創作者，為了台灣勇敢發聲，也讓大家看到台灣新世代對民主與自由的堅持，「1月11日，一定要去投票，我們一起決定台灣的未來。」