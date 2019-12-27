刺激！湯唯新片懸疑動作「吹哨人」　驚險場面媲美玩命關頭

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）懸疑動作電影《吹哨人》由湯唯及雷佳音演出，聚焦揭發橫跨三大洲的弊案，並有許多刺激的動作場面，看了十分過癮！

電影公司發佈新聞稿表示，懸疑動作強片《吹哨人》由才女導演薛曉路三度聯手氣質女神湯唯，再加上人氣火紅的小生雷佳音共同合作，一改之前溫情浪漫的愛情風格，聚焦揭發弊案的「吹哨人」故事，成為一個橫跨三大洲，懸疑刺激的電影。湯唯透露當初看到雷佳音的照片，便覺得太適合演出片中主角，自己打電話邀請雷佳合作，才促成這次新鮮感十足的全新銀幕組合。



左起：雷佳音、湯唯、導演薛曉路（圖/電影公司）

湯唯與雷佳音大銀幕首次合作，湯唯透露是自己找雷佳音合作，「我看到雷佳音的照片時，覺得他和劇中的角色特別契合。」相識的兩人一直都想要合演一場，於是，湯唯主動打了電話給雷佳音，她大笑說：「講明了，就是我找他演的。」雷佳音接到電話也說：「真的一直想合作的，那這次就來吧！」終於促成了這個實力派的新鮮銀幕組合，雷佳音表示相對於之前受到矚目的角色，《吹哨人》中的角色是比較內斂的，而湯唯看了他的演出讚美說：「雷佳音一演，那個角色的幽默感還有那種楞勁，我就覺得全都對了。」

電影預告中可以見到雷佳音和湯唯合作演出多場的動作場面，像在澳洲的火車站上演跳軌逃命的危險鏡頭，也在非洲草原上飛車躲避追殺，兩人都親身上陣，又滾又翻，非常賣力。為了完美呈現動作場面的刺激感，製作團隊特別和好萊塢的專業團隊合作，集合了《玩命關頭7》的攝影師馬克史派瑟（Marc Spicer），《瘋狂麥斯：憤怒道》、《金剛》等電影的動作指導克理斯安德森（Chris Anderson），還有打造出《臥虎藏龍》、《英雄》等華語鉅製的製片人江志強擔任總製片，合作出極具國際感的作品。

「吹哨人」（Whistleblower） 的概念源自英國，是指在政府和企業中發現弊端，並勇於揭露真相的人，在揭弊的過程中，通常會遇到極大的困境，需要巨大的勇氣面對。電影《吹哨人》故事描述一場意外的空難，一次很一般的跨國交易，一個競爭對手的離奇死亡，還有一份被掩藏的環境評估報告，讓在澳洲工作的華人員工馬珂（雷佳音 飾）漸漸察覺到其中蹊蹺。此時，一位神秘中國女子周雯（湯唯 飾）帶來更多線索，並要求馬珂的協助，讓一樁事關幾百萬人性命的巨大陰謀開始浮出水面。

「吹哨人」於今（27）日全台上映，詳情請前往臉書查詢。



預告（影/Youtube）