跨年必去！HOOTERS信義店開幕　坐擁百萬級景觀　101煙火零死角絕佳觀賞位置

HOOTERS信義店擁有信義區的「百萬級景觀」，將台北市的夕陽、夜景一網打盡，台北101更近在咫尺。 HOOTERS信義店擁有信義區的「百萬級景觀」，將台北市的夕陽、夜景一網打盡，台北101更近在咫尺。

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）HOOTERS美式餐廳在台灣經營22年，日前於台北信義區開設第二家店，除了延續HOOTERS Girls親切、活力的服務外，更擁有信義區的「百萬級景觀」，不僅將台北市的夕陽、夜景一網打盡，台北101更近在咫尺，也因為如此，雖然才剛開幕，跨年時段已一位難求。

HOOTERS美式餐廳信義店占地106坪，外觀內裝耳目一新，找來日本設計師下村伸也設計裝潢，以及燈光大師孫啓能的設計燈光，戶外吧台區更是與台北101相鄰，不管是欣賞日景、夕陽或夜景都是絕佳位置。

信義店同時將HOOTERS原創精神「健康、歡樂、美食」，維護的最完整，Hooters Girls親切的服務、乾淨明亮的用餐環境，且每晚8點皆可欣賞到活力四射的呼拉圈和啦啦隊舞。

HOOTERS Girls不僅擁有全方位的技能，且由內而外散發出青春、活力、美麗、友善、專業的迷人氣質。

總部要求HOOTERS Girls有鄰家女孩的感覺，啦啦隊的活力，衝浪的熱情，所以HOOTERS Girls不僅擁有全方位的技能，且由內而外散發出青春、活力、美麗、友善、專業的迷人氣質，除了是最美的打卡人牆，也能讓客人每次的用餐都愉快。

一手促成開設信義店並參與設計的董事長特助劉昶志表示，信義店將更強化氛圍與服務，表演節目會更密集，並增加全場舞台燈光效果，有用餐看表演的互動設計。他也觀察到未來餐飲走勢，消費者將朝向CP值，更追求餐飲休閒化。

信義店限定菜單「海鮮溫沙拉」。

菜單方面，信義店一口氣推出12款生啤酒和18種辣雞翅，限定菜單中有炭烤海鮮拼盤與海鮮溫沙拉、海鮮義大利米麵佐紐澳良時蔬等美味食物，最受期待的有「威靈頓鮭魚排」：厚切鮭魚排先以舒肥做法增加其鮮嫩度，外層以英式辣味芥末醬、蘑菇泥與堅果泥浸潤後，再以酥皮包裹香烤而成。

此外，HOOTERS更為素食者量身打造三款沒有肉肉的料理，包含菇菇素漢堡和松露薯條等，業者首推「蜂蜜辣醬裹酥炸白花椰」，充滿地中海風情，香辣爽口，討厭吃青菜的人嚐過一定愛上。

信義店限定菜單「威靈頓鮭魚排」，以厚切鮭魚排先以舒肥做法增加其鮮嫩度，外層以英式辣味芥末醬、蘑菇泥與堅果泥浸潤後，再以酥皮包裹香烤而成。