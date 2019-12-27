亞洲學生交流計畫開幕 新南向6國師生齊聚台灣高雄

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）蔡政府新南向政策發威，第20屆「亞洲學生交流計畫」（Asian Student Exchange Program）於12月26日在高雄輔英科大盛大開幕，來自亞洲與新南向各國包含日本、韓國、越南、印尼、印度、紐西蘭等6個國家海外優秀師生代表，與高雄市在地大專院校、高中職與國中共同組成46隊，對本次大會主題「全球永續發展目標」進行專題製作、團隊以英語發表，搭建國際友誼。

為期5天的「亞洲學生交流計畫」，今年主題以聯合國發展高峰會發布「全球永續發展目標」作為討論要點，兼顧經濟成長、社會進步、環境保護三大面向，讓亞洲學子一同發揮創意並探討如何將永續概念落實日常生活及學涯發展。

高雄市政府表示，高雄市小港高中、大寮國中與前鎮國中，參加ASEP，成功與印尼的SMA Labschool、越南河內星星國中與印度浦那新印度中學透過FB、Line等通訊軟體保持溝通，增加雙方學生的國際觀。

越南河內星星國中是高雄市第一所與越南簽訂姐妹校的國中，今年最特別的是由星星國中董事長Pham Bich Nga親自帶隊，希望能拿到第三座白金獎。

前鎮國中2018年與印度的新印度中學締結姐妹校，兩校師生都相當珍惜此情誼。印度浦那素有「東方牛津」之稱，是印度人票選最適宜居住的城市，前鎮國中回訪印度時，除了在校與學生共同上課，體驗印度傳統文化，同時也造訪該城市的大學。