最新！葉問四蟬聯台灣票房冠軍　高分奪爛番茄週末破億有望

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《葉問4》話題不斷熱度不減，全台票房已突破8500萬！更獲得影評人好評，「葉問以一種熱血的方式進行了告別」，此外，演出演出美國海軍陸戰隊軍人的吳建豪則分享幼時慘遭霸凌回憶，他霸氣表示，「該沉住氣時就沉，但該出口氣時也要出。」

《葉問4：完結篇》在25日聖誕節檔期也於北美地區上，爛番茄拿下89分的高分。台灣方面則7天蟬聯票房冠軍，全台開出破8500萬的佳績，周末有望破億！

電影公司表示，25日聖檔節在北美區上映，包括美國、多倫多等地區上映，口碑評分也出爐，在爛番茄新鮮度有89分，比前一集高了11分。好評包括「葉問以一種熱血的方式進行了告別」、「影片中的較量，誰會勝出並沒有懸念，但光是看甄子丹的動作戲就讓人興奮不已」。可見美國不少影評人並不太介意片中突顯美國人反派高傲歧視他人的劇情，仍是給電影不錯的評價。

電影公司發布新聞稿表示，《葉問4：完結篇》在台灣上映氣勢如虹，連續6天蟬聯票房冠軍，台北票房累積2005萬，全台票房接近8000萬，網友討論話題不斷，吳建豪在電影中演出美國海軍陸戰隊軍人，性格熱血單純，被李小龍的功夫吸引，向他學習詠春拳，更希望可以將詠春帶入軍隊的訓練課程。



吳建豪飾演美國海軍陸戰隊的華藉軍人（圖/電影公司）

吳建豪在《葉問4：完結篇》中演出美國海軍陸戰隊的華藉軍人，希望將詠春帶入軍中的訓練課程。他透露，幼時在美國確實也如同電影中曾被同學欺負謾罵，「該沉住氣時就沉，但該出口氣時也要出。」

吳建豪分享，「我在美國出生長大，80年代有很多類似的狀況，無論成人或小朋友都會用一些不好聽的話來罵我們蠢、叫我們滾回自己國家，什麼話都會說，但有時候該沉著氣時要沉，該出口氣時還是要出。」

吳建豪在片中有不少動作場面，也有和真的出身美國海軍陸戰隊的Chris Collins（高戰）對打，面對世界級的武術指導大師袁和平（八爺）更讓他感到備感壓力。



吳建豪的好身材很吸睛（圖/電影公司）

吳建豪說，「八爺真的很嚴格，但動作部份的壓力還好，他會要求有些動作要展現出詠春的精神，這會比較困難。」其中，他穿著軍服拉著木人樁及穿著汗衫跑步都場面，都展現出他的好身材，和動作場面同樣吸睛。

吳建豪對於首次與甄子丹合作覺得非常開心，「丹哥（甄子丹）很友善，在現場會主動來和我聊聊生活和人生。」他更說，「丹哥私下真的很幽默，下回我們可以一起拍部喜劇吧！」