1/1~2/29　雨林餐廳推出　68折【錢鼠餐飲優惠專案】　無限自助饗宴只要$666

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」新年新氣象，即將推出【錢鼠餐飲優惠專案】，以美味佳餚獨寵生肖屬鼠的饕客嘉賓，與美麗信一同迎接嶄新年度。

1月1日(三)起至2月29日(六)美麗信雨林繽紛百匯自助餐廳推出68折【錢鼠餐飲優惠專案】，只要生肖屬鼠的嘉賓，不分平假日或午晚間用餐，皆只要NT$666(服務費另計)，雨林餐廳原價平日午間每人NT$840、平日晚間每人NT$940、假日午晚間皆每人NT$980；屬鼠嘉賓若於假日用餐，最多可省$314元，雨林餐廳難得的餐飲活動，敬邀嘉賓即刻把握！

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」全新自助餐餐期，以季節為主要變換食材全新登場，主廚以繽紛樂活主題提案，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。豐富多元的繽紛佳餚與專業餐飲服務，絕對能滿足前來歡聚用餐的嘉賓朋友。

依畔花園綠藝景致或享挑高寬闊的度假寫意廳堂，美麗信雨林餐廳樂活健康概念以及多元繽紛的歐陸風尚料理，讓品味享受從空間氛圍到佳餚組合皆屬物超所值首選。即日起邀您與我們共享獨家的餐飲優惠，盡享食在超值！