2020春節連假最多可達11天！　力麗觀光推出「專鼠於您│春節早鳥住房專案」住房專案

2020年春節連假最多可達11天，力麗觀光連鎖飯店集結旗下力麗哲園飯店、力麗儷山林會館、力麗馬告生態園區、高雄哲園學產文教會館等四大品牌為搶攻過年遊客，推出「2020專鼠於您│春節早鳥住房專案」，住房最低六折起，提供您最實惠的價格，再搭配高鐵8折加購優惠，住宿、交通一次到位，輕鬆搞定全家的走春假期。

力麗觀光連鎖飯店旗下飯店分布不同城市，各具特色，提供旅客多元選擇。包含力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館，棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館及墾丁館等9個館別。

力麗哲園飯店台北館，鄰近信義商圈及松菸文創園區，步行八分鐘即可抵達捷運綠線南京三民站，前往饒河夜市僅一站距離，逛街看展都非常便利。

力麗哲園日潭館、月潭館及儷山林會館日月潭館三間飯店位於全台最負盛名的日月潭風景區，坐擁伊達邵碼頭湖畔。其中儷山林會館日月潭館採檜木打造，其中魚藻餐廳更擁有180度面湖環景，享用主廚精製的在地美食，也能同步欣賞日月潭的幽靜清晨或日落及美麗夜色，一次看遍日月潭景色。

哲園學產文教會館位於高雄市區中華一路，鄰近市立美術館公園、中都溼地公園等熱門景點，館內特別規劃溫馨的和式家庭房，還有KTV等設施讓家人在節慶中一起熱鬧歡唱，非常適合返鄉家庭或春節出遊入住。

棲蘭山莊及明池山莊位於宜蘭縣大同鄉，天然闊葉樹林的森林浴步道、豐富的林木景觀，鳥類、蝶類、松鼠、鴛鴦、綠頭鴨，不時在林間穿梭，每每帶給旅客意外的驚喜與感動，為旅人增添樂趣。

迎接即將到來的農曆新年假期，力麗觀光連鎖飯店「2020專鼠於您│春節早鳥專案」訂房專案，預購農曆春節1月24日至1月29日期間住宿，即享最低6折優惠！包括台北館《一泊一食》NT$3,120起；花蓮館《一泊一食》NT$4,800起；墾丁館《一泊一食》NT$3,640起、日月潭區包括日潭館、月潭館及日月潭館，皆推出《一泊二食》早鳥優惠NT$7,700起；棲蘭山莊與明池山莊聯合推出《一泊二食》早鳥優惠NT$6,776起。預訂方可洽力麗觀光官網訂房或洽各館訂房組。