上班總是憂鬱？ 研究：每天「坐」超過8小時易焦慮感

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）每天上班坐滿8小時讓你身心鬱卒了嗎？根據一篇刊登於《公共科學圖書館》的研究指出，平日每天久坐時間少於8小時，比久坐時間超過8小時者的憂鬱及焦慮程度低。

研究以42名每週工作30個小時以上的成年人為對象。參與者佩戴身體活動測量器(activPAL)持續一週，以身體活動步數作為共變量，依參與者每天坐著的平均時間，分為三組，並將參與者完成的焦慮和憂鬱量表(HADS)及簡明健康狀況調查表(SF-12)，進行檢測。

研究人員發現，平日坐著「低於８小時」組別成員的焦慮和憂鬱程度低於另外兩組，且心理健康和活力的得分較高，顯示久坐時間對焦慮和憂鬱以及心理健康和活力有顯著的影響。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，上述研究結果與大眾的認知相同，以上班族為例，工作時已長時間久坐，回到家又選擇靜態的看電視，就比較容易會有情緒低落和焦慮感，相反地，如果進行一些有氧活動，當活動的時間夠久、強度夠高，就會分泌腦內啡、多巴胺等激素，讓我們產生愉悅的感受。

他說明，久坐對身心健康帶來的危害程度高於每天運動的效果，減少久坐的時間比建立運動習慣對身心健康的幫助更大，建議民眾可透過現代化工具，像是手機APP、運動手環、智慧手錶…等，設定一天坐著的時間不超過八小時，提醒自己定時起來走動，可降低久坐對身心健康產生的危害。