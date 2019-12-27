27日全台急凍 竹苗低溫特報探10度 跨年夜東北季風又將增強

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今（27）日大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，有局部短暫雨，亦針對竹苗發布低溫特報，清晨至上午有機會出現10度左右低溫。另外，氣象局提醒，下週一、二又有挾帶更多水氣的「東北季風」南下，跨年夜的天氣將又濕又冷。

今日持續在大陸冷氣團影響之下，迎風面的東半部、大台北地區仍有局部下小雨機率；溫度方面，清晨到上午竹苗沿海及空曠近山區甚至有機會出現10、11度左右低溫，氣象局也針對該地區發布了低溫特報黃色燈號。

而北台灣一整天都偏冷，新竹以北、東北部高溫不會超過20度，北部、東北部低溫普遍約13、14度；中南部及花東早晚也冷，低溫約15至18度，白天高溫約21至26度，中南部地區仍要留意日夜溫差。

明（28）日大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚仍偏冷，清晨新竹、苗栗沿海空曠及近山區仍有局部10度左右低溫發生的機率；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，到了跨年夜和元旦兩日東北季風又將增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，提醒夜歸的民眾注意保暖。

根據環保署空氣品質預報資訊：今日受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，此波東北風可能挾帶輕微境外污染物影響臺灣，影響程度需視降雨強度及上游累積程度而定；南部地區位於下風處，擴散條件較差，污染物易累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，須留意地表揚塵影響空氣品質。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。