恭喜發財！臺虎精釀推春節啤酒　招財金虎爺來拜年

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）招財紅內褲不夠看？臺虎精釀推出春節酒款「金虎爺啤酒」，喜氣洋洋的大紅色酒瓶設計，麥芽尾韻濃厚的黃金拉格更請到虎爺代言，從裡到外都祝福大家財源滾滾，將於2020年1月1日陸續於7-ELEVEN正式亮相。

看風水、拜神明、大紅內衣褲招財小心機即將在農曆春節登場，每逢節慶台灣啤酒品牌臺虎精釀（以下簡稱臺虎）都會推出應景酒款，不僅口味特別，酒標設計也大玩創意，讓人看了直呼「好想要！」這次，臺虎推出的「金虎爺啤酒」採用台語「Jin Ho Ya」發音代表「真有錢」，希望大家都在鼠年數錢數到手軟。

恭喜發財、啤酒拿來！



金虎爺啤酒（圖/臺虎）

臺虎表示，酒體金黃剔透的金虎爺啤酒，用最接地氣的作法，淬鍊出這款麥芽尾韻濃厚、清爽順口的黃金拉格，適合過年圍爐打牌喝，代表「倒出黃金、喝進財運，好野一整年，鼠年數錢數不完！」

提到命名靈感，臺虎說明，來自台語「Jin Ho Ya」的諧音，意指「真有錢」，而虎又帶有品牌「臺虎」的含義，聽起來討喜又吉祥。而罐身以大紅色作為底色，凸顯年節氣氛，圖騰設計則是翻玩臺虎葫蘆形狀LOGO，融入金元寶、古錢幣等喜慶元素， 讓招財氣息更添三分。

臺虎透露，自1月1日起「金虎爺啤酒」將於7-ELEVEN及其他友好通路陸續上市，搭配7-ELEVEN農曆春節檔期活動，1月1日起至2月11日更有2件88折、3件85折的優惠。

詳情請前往臺虎臉書查詢。