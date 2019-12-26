搶看水社大山美景　登山安全需留意

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）山林的美，只有走進才知道！臺灣不僅四面環海，從南到北更貫穿秀水明山，各處美景別有天地。在臺灣要走進山林，欣賞大自然的絢麗是非常容易的事，近年來登山也逐漸成為民眾假日休閒活動的熱門選擇。

位於南投縣的水社大山，為日月潭最高峰，海拔2059公尺，臺灣小百岳之一，天氣好時，可在多處觀景平台或涼亭上俯瞰日月潭、拉魯島或遠眺集集大山。加上地形落差較大，讓水社大山的林相豐富多變，一路攀登，沿途會經過闊葉林、孟宗竹林、牛樟林、森氏杜鵑林及溫帶的玉山箭竹林，是生態觀察的絕佳場所。

然而欣賞美景前，相關安全準備以及體能訓練也不能馬虎！日月潭國家風景區管理處表示，雨具、行動糧以飲水都需準備齊全，起程攀爬水社大山後，可照著既有路標走，不需另外綁上路標，下山時要記得把登山杖調長一點，防止膝蓋受傷，另外各提醒民眾，若要欣賞自然景致，千萬得停下腳步靜靜欣賞，避免危險！

為防提供登山民眾更安全的遊憩環境，日月潭國家風景區管理處更在4.2K避雨亭設置太陽能行動電源充電站，提供各式充電接頭，萬一登山客迷途手機又沒電，可充電後向外界求援，大大提升登山安全性。

登山不僅可強健體魄、更可以欣賞平地所無法見到的景物，日月潭國家風景區管理處也提醒民眾，為了保護好生態，下山時千萬記得把垃圾帶走，避免野生動物誤食，也讓美麗的大自然景致得以保存長留。



(以上全為日月潭國家風景區管理處圖片)