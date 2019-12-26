自行車遊日月潭　安全需知報你知

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在臺灣，自行車早已是全民運動，為了提供民眾更豐富的假日休憩選擇，全臺風景區也一一建設自行車道，讓國內外旅客享受結合運動與美景的觀光之旅。

位在南投縣的日月潭環潭自行車道，曾被美國CNN旗下的旅遊生活網站票選為全球十大最美自行車道，更獲得旅遊搜尋網站Skyscanner評為世界八大最美單車路線之一，日月潭騎自行車道兼具豐富的自然生態及人文特色，每年慕名前往的旅客不勝其數。

日月潭國家風景區管理處表示，穿著適當的服務非常重要，太過寬鬆的褲裝或裙裝，有可能干擾騎乘，建議民眾若欲前往日月潭騎乘自行車，一定要準備流線剪裁的衣物，行進中也要記得配戴安全帽，安全上路。

除了騎車裝備需做好萬全準備外，事前工作也很重要，出發前檢查煞車、胎紋、胎壓及變速系統是否正常，並把椅墊調整為適當的高度，方能安全出行，日月潭環潭公路隨地勢起伏稍具挑戰性，若喜愛悠閒步調的遊客，則可前往自行車追風車道。

為了保障騎乘遊客及步行者的安全，騎乘期間不鬆開雙手、下坡期間記得採用漸進式煞車，另外水社壩木棧道段落只能牽行，若遇人車共用的車道，也記得禮讓行人，方能讓旅客安全體驗日月潭的美。

下次前往日月潭，記得換上輕裝騎上自行車，不僅能運動紓壓，更能享受騁馳在波光粼粼湖旁、千變萬化山嵐間的鐵馬之旅。



(以上全為日月潭國家風景區管理處圖片)