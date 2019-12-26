聯合骨科子公司冠亞生技股份有限公司預計於2020年1月2日興櫃掛牌

由富邦證券輔導之冠亞生技股份有限公司(股票代號6758)將於2020年首個交易日(1月2日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，冠亞生技設立於2001年6月，2017年成為上櫃公司聯合骨科(股票代號：4129)子公司，從事研發、生產及銷售脊柱植入物、手術器械及代理骨科植入式相關醫材，目前自製脊柱植入物產品包括固定脊椎之釘棒類產品、椎間融合器、椎體置換物等，公司產品皆取得國內衛福部銷售許可證，部分產品取得中國NMPA及歐盟CE等國家銷售許可證，並以自有品牌「A-SPINE」銷售國內外市場。

由於全球老年、肥胖人口及電腦3C使用族比例上升導致脊椎病變增多及微創脊椎手術需求上升，在脊柱醫材改良下，脊柱市場規模每年穩定成長。冠亞生技於我國經過十餘年累積許多臨床手術驗證，其產品植入人體具安全性及可靠性，故於國內銷售呈現溫和成長，目前持續深化客戶及開拓外銷及代工領域以期擴大外銷市場，帶動業績成長。

冠亞生技董事長林延生表示，冠亞生技深耕國內市場十餘年，為國內健保市場前四大脊柱植入物供應商，銷售對象以國內醫院為主，包括長庚、台大及榮總等大型醫學中心、區域醫院及地方醫院，具完整產品、客服及銷售團隊，以支援經銷商服務國內醫院，另亦代理國外骨科醫材產品以豐富產品線，最近三年度脊椎開刀數量持續成長。

另冠亞生技之脊柱植入物產品設計開發與製造能力獲得國際大廠肯定，具有ISO9001/13485及GMP認證，以嚴謹品管及法規管控，提供國際大廠優質且符合國際認可之產品，以往即為德國醫材大廠提供ODM服務，並以自有品牌「A-SPINE」行銷澳洲、歐洲及美洲等國家，未來將持續擴大代工及外銷市場，期在國內市場溫和成長下，透過開拓外銷帶動業績成長動能。

冠亞生技2016~2018年度合併營收分別為339,858仟元、412,089仟元及400,188仟元，稅後淨利分別為43,676仟元、59,431仟元及50,105仟元，以各年度期末股本分別為102,240仟元、102,240仟元及122,464仟元計算，每股盈餘分別為4.27元、5.81元及4.09元，獲利穩定，2016~2018年度每股股利(配息加計配股)分別為4.00元、5.00元及3.64元，佔各年度每股盈餘比率分別為93.86%、86.06%及89.00%。2019年11月份累計自結營收為385,301仟元，稅後淨利為51,737仟元，獲利維持亮眼表現。