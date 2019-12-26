為提升法人機構在期貨市場之參與比重，期交所於104年創設「
- 獎勵對象：期貨業、期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、
保險業、證券業、造市者、期貨信託事業、政府四大基金、 票券業及其他法人機構。
- 獎項內容：針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、
期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、 保險業及證券業等設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎(證券投資 信託事業部分另設置基金鑽石獎)， 以及造市者造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎共19個獎項，5 6個獎額(如下表)。
- 評選標準：針對獎勵對象於108年7月1日至109年6月30日
期間國內期貨及選擇權交易量、 交易量成長率與相關評選標準進行評比。
第6屆期貨鑽石獎獎項
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獎勵對象事業類別
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獎項名稱
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獎額
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期貨業
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期貨經紀商交易量鑽石獎
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3
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期貨經紀商交易量成長鑽石獎
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3
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期貨交易輔助人交易量鑽石獎
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3
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期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎
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3
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期貨自營商交易量鑽石獎
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3
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期貨自營商交易量成長鑽石獎
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3
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期貨經理事業
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交易量鑽石獎
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2
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交易量成長鑽石獎
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2
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證券投資信託事業
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證券投資信託基金鑽石獎
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3
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交易量鑽石獎
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3
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交易量成長鑽石獎
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3
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銀行業
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交易量鑽石獎
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3
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交易量成長鑽石獎
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3
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保險業
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交易量鑽石獎
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2
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交易量成長鑽石獎
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2
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證券業
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交易量鑽石獎
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3
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交易量成長鑽石獎
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3
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造市者
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造市績效鑽石獎
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3
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期貨信託事業、政府四大基金、票券業及其他法人機構
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期貨市場推廣鑽石獎
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6