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期交所「第6屆期貨鑽石獎」活動展開，表揚對期貨市場貢獻卓越之期貨商、期貨交易輔助人及法人機構

By  台灣英文新聞
2019/12/26 19:45

為提升法人機構在期貨市場之參與比重，期交所於104年創設「期貨鑽石獎」，舉辦五屆以來，獲得熱烈迴響。為持續推動法人運用期貨及選擇權避險增益，期交所今日公告「第6屆期貨鑽石獎活動辦法」，詳情請上期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢，重點摘述如下：

  1. 獎勵對象：期貨業、期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、期貨信託事業、政府四大基金、票券業及其他法人機構。
  2. 獎項內容：針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎(證券投資信託事業部分另設置基金鑽石獎)，以及造市者造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎共19個獎項，56個獎額(如下表)。
  3. 評選標準：針對獎勵對象於108年7月1日至109年6月30日期間國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率與相關評選標準進行評比。

第6屆期貨鑽石獎獎項

獎勵對象事業類別

獎項名稱

獎額

期貨業

期貨經紀商交易量鑽石獎

3

期貨經紀商交易量成長鑽石獎

3

期貨交易輔助人交易量鑽石獎

3

期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎

3

期貨自營商交易量鑽石獎

3

期貨自營商交易量成長鑽石獎

3

期貨經理事業

交易量鑽石獎

2

交易量成長鑽石獎

2

證券投資信託事業

證券投資信託基金鑽石獎

3

交易量鑽石獎

3

交易量成長鑽石獎

3

銀行業

交易量鑽石獎

3

交易量成長鑽石獎

3

保險業

交易量鑽石獎

2

交易量成長鑽石獎

2

證券業

交易量鑽石獎

3

交易量成長鑽石獎

3

造市者

造市績效鑽石獎

3

期貨信託事業、政府四大基金、票券業及其他法人機構

期貨市場推廣鑽石獎

6