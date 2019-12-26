歲歲平安 華山基金會祈福祝孤老

新的一年即將到來，寒冬中卻有許多弱勢長輩穿著單薄、吃著殘羹剩飯…。華山基金會特別於歲末12月24日邀請長輩們至松山慈祐宮，由陳玉峰董事長親自帶領，欣賞精采的舞獅表演，參拜祈福，祈願新年歲歲平安，並呼籲社會大眾關心老人議題，付出善心幫助獨居長輩尾牙活動。

松山慈祐宮陳董事長特別邀請舞獅隊，近距離表演打鼓和舞獅，爺爺奶奶看得目不轉睛，鼓聲撼動全場，為尾牙祈福拉開序幕，接著董事長親自帶領長輩們燒香拜拜，祝福長輩們「健康平安」，並致贈慈祐宮新年春聯和存摺袋，讓長輩們新年新氣象。徐爺爺分享拜拜的心願「求平凡，希望自己和身邊的人都平安」。獨居長輩們知道募款不易，紛紛也拿著「我要認助」、「募集一萬個」紅包的牌子，貼在大大的華山fb貼文上，與董事長一齊號召華山尾牙募款，長期支持公益團體的慈祐宮，在冬季救濟活動也準備一些物資，幫助需要的弱勢團體。

76歲徐爺爺年輕時因意外左手肘截肢，但仍賣力工作養大小孩，並照顧臥病的媽媽數十年，直到媽媽過世徐爺爺也病倒了，前兩年臥床無人照料，瘦到剩皮包骨，精神也受到打擊，對人生感到失望，華山從107年開始訪視服務爺爺，日常的關心與生活物資的協助等，爺爺說他的生命起死回生，想到這麼多人幫助他，他也要努力的照顧好自己，才不會辜負大家。華山基金會重視全台每一位弱勢長輩，給予生活和精神的支持，期盼社會大眾雪中送炭，認助獨居長輩尾牙活動。