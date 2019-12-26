共軍首艘自製航艦山東艦通過台海 國防部監偵

中國首艘自製航空母艦17日在海南三亞軍港正式服役，並命名「山東艦」。國防部今天表示，山東艦由南向北航經台灣海峽，國軍運用聯合情監偵系統，全程掌握與應處，國人可放心。

中國第一艘自製航空母艦17日下午在海南三亞軍港正式服役，並命名「山東艦」，目前中國共擁2艘航空母艦，另一艘為由前蘇聯製造、前身為瓦雅格號（Varyag）航空母艦的「遼寧艦」，也是中國第一艘航空母艦。

國防部下午發布新聞稿表示，山東艦伴隨護衛艦，今天由南向北航經台灣海峽北駛。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

根據國防部的公開訊息，自106年1月以來，共軍航空母艦共有6次穿越台灣海峽。分別是106年1月，遼寧艦從海南島出發，沿台海中線向西北方航行；106年7月，遼寧艦沿台灣海峽以西北返山東；107年3月，遼寧艦進入台灣東北防空識別區（ADIZ），沿台海中線以西航行；108年6月，遼寧艦由南海經台灣海峽北返駐地；108年11月，山東艦由北向南航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦在後尾隨；以及山東艦今天由南向北航經台海。

除此之外，國防安全研究院12月公布最新的「2019中共政軍發展評估報告」也示警，共軍計畫2030年擁4個航空母艦戰鬥群，而中國在中國南海填海造島並軍事化，目的是攻打台灣時可從南部進攻，不必擔心美軍從背後實施反擊，因此攻打台灣風險正在提高。