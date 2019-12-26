台灣過重者的肥胖程度惡化中　醫：輕忽肥胖　糖尿病風險增4倍！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）肥胖是百病之源，雖然台灣人體重過重增加的比率逐漸減緩，但過重者的肥胖程度卻有逐漸惡化的趨勢。醫師提醒，如果肥胖的問題長期不解決，未來罹患糖尿病的風險是一般人的4倍。

「糖胖症」是糖尿病和肥胖的合稱，肥胖除了會造成糖尿病，也可能引發脂肪肝、心血管疾病和導致膝關節退化等疾病，因此近年臨床興起「以肥胖為中心」的治療趨勢。也就是說，想要改善糖胖症，應從減重著手，才能治標又治本。

彰基體系國際糖尿病代謝及慢病康復e院院長杜思德醫師表示，2019年台灣糖尿病年鑑資料顯示，國人罹患第二型糖尿病的比率連年攀升，特別是20歲以下年輕族群，罹病率在2008至2014短短6年間上升44.5％6，關鍵兇手就是含糖飲料，長期攝取不僅易發胖，也會提高糖尿病的風險。

彰化基督教醫院糖尿病健康e院教學部主任鄭畬方醫師表示，改善肥胖主要有飲食、運動、藥物治療和手術治療等4個途徑，其中以飲食和運動最為重要！在不經治療手段介入的情況下，飲食占減重計畫的8成，運動占2成。其中，在飲食部分，建議把握4大原則：

1. 定時定量，六大類營養均衡攝取。

2. 適度採取「低熱量飲食法」，每人每日攝取總熱量控制在每公斤體重20-25大卡，有助健康減重。

3. 採取「低脂飲食」、「低醣飲食」（例如生酮飲食法）和「間歇性飲食」等特殊飲食法前，先諮詢醫師，以免減重不成反傷身。且單一特殊飲食法執行超過半年，應再諮詢醫師或營養師以做調整。

4. 用餐時先吃肉類和蔬菜，再吃米飯，胃腸道的吸收速度較慢，研究發現有助改善血糖。

此外，運動的重點則在於將脂肪轉成肌肉，提升基礎代謝率，進而達到減少體重和避免復胖的目的。建議減重者採取「間歇性運動法」，以輕度、中度和強度運動搭配進行，全面提升心肺能力和肌耐力，更有助減重。

而較嚴重的糖胖症病友，無法靠飲食和運動減輕體重和穩定血糖，鄭畬方建議可在醫師評估下適度使用胰島素和腸泌素，同時穩定飯前和飯後血糖，不只不會增加低血糖的風險10，還能減少體重增加的情況。至於，重度肥胖（BMI>35）以上且有併發症者，則可尋求減重手術的幫助。