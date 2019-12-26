質感破表！台北花蓮「回遊號」客運正式亮相　打造舒適旅途祭限量優惠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）交通部和經濟部首度合作推出「北花線-回遊號」客運專車，簡約俐落的設計採用花蓮特有的好山好水人文風景，首都、統聯及台北客運更將祭出優惠票價，將於2020年1月6日推出限量11台供民眾搭乘。

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改）將於2020年1月6日開放全線通車，經濟部、交通部、台灣創意設計中心（以下簡稱台創）首次合作，聯合甫獲台北市長獎的日目視覺藝術（以下簡稱日目）、U10 大衍國際設計兩家專業設計團隊打造「北花線-回遊線」客運（TPE-HUN Shuttle Bus），包含從南港及板橋至花蓮來回的兩條路線，車體外觀視覺使用花蓮在地特色，聯合內部改造優化乘車體驗。

今（26）日舉行「北花線-回遊線」公運美學設計成果記者會，「北花線」音同花蓮的美「被發現」，而「回遊」則如同替旅客開通一條「回家」的路，最醒目的車身設計可見8顆鵝卵石，也代表蘇花改後即將開通的8條隧道，客運內部設計大多採用白色，以及柔和燈光及開放式規劃，擺脫過去的壓迫及雜亂，其中，具人體工學的寬敞座椅更提升長途車程的舒適度。



客運內部大改造，不只變美也更舒適（圖/台灣英文新聞Lyla）

交通部部長林佳龍表示，設計不只是美學，也是種生活態度，能帶動的經濟效應很大，這次不只車體進行設計，連同候車亭，站牌也都一起修改，後續也將包含改造遊覽車等，並承諾經濟部會擴大並加速推動。

台創董事長張基義說明，台創將於明年升格台灣設計研究院，其中包含推動公共服務，將陸續跟各部會合作，「北花線」為第二站，希望未來更能將服務做到位，把車體品質做到設計一流，讓所有喜歡這塊土地的人一起感受台灣是有發展潛力的。



記者會上與會貴賓包含交通部部長林佳龍（左五）、經濟部次長林全能（左四）、台創董事長張基義（左六）（圖/台灣英文新聞Lyla）

此次，車體外觀及內部標誌設計由日目操刀，秉持「減法」精神一切化繁為簡，著實為一大挑戰，尤其是在落實設計跟符合法規。

日目主視覺設計師黃顯勛解釋，為讓設計符合複雜法規，他建議執法人員要導入「減法設計」，下一步希望能改善政策，他舉例，台灣巴士讓人看了眼花撩亂，但實際了解後才知道為了因應法規，所以巴士從裡到外都像「補衣服」般，告示標誌貼的到處都是，但事實上只需要統一色彩，就可以大幅提升美感。

「台北-花蓮」的回遊號將於1月6日正式營運，三家客運公司的11台簡約風空中巴士將正式亮相，其中，統聯客運更將祭出半價新台幣＄205元的優惠，詳情請前往網站查詢。



台北客運的廁所設計比以往舒適（圖/台灣英文新聞Lyla）



視覺化繁為簡後反而提升辨識度（圖/台灣英文新聞Lyla）



以往警示區域總是使用紅色，設計師將色彩抽掉，還給乘客最佳的觀賞風景（圖/台創）