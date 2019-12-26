過期原料加工蝦味先 裕榮董座洪宗喜判2年罰金3000萬

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）知名零食「蝦味先」製造商老字號廠商裕榮食品，前年遭爆使用逾期原料多種口味蝦味先，高雄地院今（26）日依食安法分別判裕榮董事長洪宗喜等3人2年至2年10月不等，並處裕榮食品新台幣3000萬元罰金，全案可上訴。

高雄地方法院依食品安全衛生管理法，分別判處裕榮食品董事長洪宗喜2年、廠長蘇天進2年10月、財務經理謝建平2年6月；副廠長廖明松則無罪。

判決書指出，洪宗喜、蘇天進及謝建平為減少管理及報廢公司逾期庫存原料及添加劑支出，罔顧消費者健康，分別於民國103年5月和105年4月以逾期柴魚粉、逾期無水檸檬酸等原料，製成日式照燒、煙燻、泡菜、烤魷魚等口味的蝦味先。105年8月又以逾期紅麴粉等，加工製造「發芽大豆養生粉」。

成品製造完成後，還以出廠時間為基準打印有效日期對外販售，使消費大眾誤信產品標示的有效日期購買食用，違法情事持續長達2年多，所得共約2978萬2258元。

合議庭認為，裕榮身為國內知名食品業者，明知應確保食品衛生安全，洪宗喜等3人身為食品大廠決策人員，不思把關國人健康，竟為減省成本，用公司庫存逾期原料、添加物生產食品並販售牟利，判處裕榮老董洪宗喜2年有期徒刑，蘇姓廠長、謝姓採購經理遭判處2年10月、2年6月有期徒刑；至於廖明松副廠長則因參與公司決策罪嫌不足，又自稱不知情，獲判無罪。