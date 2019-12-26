內政部撤換主委訴訟案 辜嚴倬雲及婦聯會敗訴

婦聯會拒簽行政契約，內政部106年底撤換婦聯會主委辜嚴倬雲。辜嚴倬雲及婦聯會不服分別興訟，法院審酌二案事實相同，今天合併宣判，判辜嚴倬雲及婦聯會敗訴，還可上訴。

婦聯會主委雷倩表示，內政部以莫須有的「妨害公益」撤免婦聯會正副主委，是明顯的行政濫權，對這次北高行未能裁定內政部敗訴，感到極為遺憾，將立即與律師研議上訴。

全案緣於，婦女聯合會與內政部、不當黨產處理委員會的三方協商行政契約破局，內政部於民國106年12月22日宣布撤換婦聯會負責人（主委）辜嚴倬雲及副主委葉金鳳，並限期10日內改選。婦聯會早期收取的勞軍捐流向為最大爭議焦點；婦聯會後來由雷倩擔任主委。

不當黨產處理委員會在106年底指出，婦聯會依據統一捐募運動辦法，自民國44年至78年收取勞軍捐，推估34年間共收取約新台幣240億3071萬元。若加計通貨膨脹及利息，並以105年物價指數換算，勞軍捐現值約3498億1400萬元。黨產會於107年2月初認定婦聯會為中國國民黨附隨組織、凍結名下資產。

辜嚴倬雲及婦聯會均不服內政部撤換主委以及要求重新選任主委，還要求章程須修正，分別向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

法官開庭期間，由於二案事實相同，都排前後二庭一起開庭審理；辜嚴倬雲委任律師主張撤換處分，導致辜嚴倬雲在結社自由及名譽權受損，勞軍捐是指捐獻，不是稅捐徵收，內政部沒有法律上依據要求婦聯會提供勞軍捐的財務狀況。

婦聯會委任律師強調，內政部無權調查特定的勞軍捐流向，且因年代久遠，只能提供部分，無法完整。

內政部委任律師則主張，婦聯會曾補正資料，交付95年至103年的收支決算表及104年的財務表，但仍未完整告知勞軍捐的流向，且期間曾經警告婦聯會，還因此挨告，警告案已判決內政部勝訴定讞，認定婦聯會有義務提出資料，本件撤換處分合法。