晶華迎接30週年首部鉅獻　ROBIN’S Grill全新風貌開幕迎賓！

台北晶華酒店持續優化並提升顧客餐飲體驗，經過近兩個月的改裝工程，位於酒店二樓的ROBIN’S Grill定於2019年12月25日正式開幕，這是晶華酒店在迎接三十週年慶的同時，送給自己以及所有美食愛好者的第一份獻禮。餐廳的硬體空間邀請到與晶華合作多年的日籍空間設計大師—橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)負責，橋本大師以一貫的簡雅質感呈現宛如在「家」招待賓客的意象，除了將餐廳招牌的沙拉吧與甜點吧的動線擴大、分別獨立外，更增加了酒吧吧檯的設置、並凸顯出直火炭烤廚房的能見度；軟體服務部分則延續品牌一直以來的精神與堅持，誠懇傳遞「Robin's Guest, Robin's Friend」的理念。

全新打造的ROBIN’S Grill，占地117坪，規劃有130個座位的，其中包含四間包廂以及兩間可依客人需求調整的半開放式包廂，入口處的左方另有一處氣氛迷人的Lounge區以及酒吧，強化了餐廳佳釀佐餐的服務，除提供ROBIN’S一直以來廣受喜愛的佐餐氣泡茶、各式調酒外，更精選紅心芭樂、青蘋果、洛神花、冬瓜等台灣在地時令鮮果調製出多款佐餐調飲，款款果香馥郁，層次繽紛豐富。

步入餐廳主要用餐大廳之前，ROBIN’S最為人所稱道的「沙拉吧」和「甜點吧」就在左右兩方，設計師以「展演平台」的概念將展現兩區的主題，並透過燈光營造舞台劇場感，每一區的食材都是鎂光燈下中的主角。沙拉吧餐檯上的品項除現行配合的數家職人農場外，更加入了主廚尋鄉探訪後發掘各式台灣在地好食材，包括南投埔里「生菜女王」所種植的火焰生菜；以及來自屏東、外表與一般黃檸檬無異，果肉卻帶有柑橘滋味，果皮還會飄出玉蘭花與七里香香氣的梅爾檸檬；特別推薦的還有來自新竹關西、皮薄肉肥美的番茄，以上將依季節輪番供應；現場亦設有現拌沙拉區，提供現刨蘑菇、起司…等選項，餐台上還規劃了一處「微型小菜圃」，以根莖類蔬菜的微型版本吸睛(在地小農食材請參閱附件一) ，晚間更加碼推出濃郁誘人的熱起司淋醬，豐富食客的前菜選項。

甜點吧最大的特色是增加了主廚現做的空間，配合開幕推出的是酥脆香甜的莓果千層派，以及來自義大利、外酥內軟的經典甜點--卡諾里，主廚會依照季節輪番製作應景甜點，包括馬卡龍、可麗露、開心果泡芙、瑪德蓮蛋糕、檸檬塔、提拉米蘇等受歡迎的品項，為呼應女性客層的需求，甜點的尺寸更加符合容易就口的比例，消費者增加了許多與主廚以及食材互動的體驗，整體用餐氛圍更加愉悅。

步入用餐大廳，直火炭烤廚房映入眼簾，食客可近距離欣賞主廚以直火炙烤牛排的實況，主廚交叉使用兩座分別使用火山石以及備長炭的烤台，打造出受熱均勻且焦香上色的美味牛排；開幕之初即推出重60盎司、厚約5公分、帶骨丈量全長約50公分的美國極黑牛戰斧牛排、以及26盎司的美國極黑牛單人戰斧牛排和35盎司的美國頂級帶骨肋眼牛排一同霸氣迎賓，「骨氣十足」的承諾消費者將匯集30年來的美食菁華、創造另一波美味巔峰！