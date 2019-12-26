尾牙春酒推出宵夜場、晶華「深夜食堂」美味越晚越飄香

歲末年終，各家餐飲業者紛紛推出尾牙春酒專案，積極搶攻今年最後一波以及明年第一波企業商機。深受市場好評以及企業主青睞的台北晶華酒店，今年突發奇想，有「天下第一廳」之稱的栢麗廳在早餐、午餐、下午茶、晚餐等四個餐期之外，再闢出一個宵夜時段，於晚間10點至12點推出「深夜食堂」餐期，接受120人以上的團體訂位，每人收費999元，以約為65折的晚餐餐價，讓企業包場同歡，享用精彩美味的餐檯料理、以及越夜越美麗的派對氛圍！

除了以「深夜食堂」宵夜場服務下班時間較晚的如百貨業、餐飲服務業、報社編輯記者等公司團體之外，栢麗廳、泰市場以及義饗食堂等三家人氣自助餐廳也會針對即日起至明年2月27日預約午餐及晚餐的消費者推出超過20人以上訂位的優惠價格，再加送單人自助餐招待券的回饋活動。

而晶華酒店宴會廳最為人所稱道的「尾牙春酒顧問團」也已經備妥各式宴飲專案，由擁有上千場會議、婚宴、外燴等經驗的業務經理、五星級主廚團隊、外場服務人員，以及飯店花房、設計、和負責舞台聲光音響等專業人員，依照顧客的需求與喜好，量身訂製最獨一無二的年終慶典，館外故宮晶華、台北園外園也同時推出客製化派對服務，要讓業主與員工賓主盡歡。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「明年農曆年節來的比較早，許多企業的尾牙餐會都選在1月22日前舉行，相對的也壓縮了飯店可以接辦尾牙餐會的日子與場次，所以我們推出宵夜場增加餐期、業務的重心也會擺在爭取周一到周四的尾牙專案，希望把過年前的每一天都接滿；同時也會持續鎖定過完年後才計畫舉辦春酒的公司行號，期望用更加彈性的價格以及拉長服務戰線的策略，吸引企業主的青睞。」