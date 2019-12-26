台北美福連續三年推出備受消費者喜愛的春節福袋活動，於1月10日起推出，每顆福袋扭蛋售價2,020元，共有39款獎項，限量800顆的新春扭蛋，總價值超過380萬。袋袋有好禮，一扭即中的幸運福袋，開春大紅包就從這裡拿！

福袋囊括了頂級住宿的各款房型，有貴氣奢華的皇家套房住宿券(價值47,355元)、雅緻愜意的尊爵套房住宿券(價值35,805元)，以及典雅不凡的行政客房住宿券(價值16,170元)，另外，館內七間主題餐廳也推出超人氣餐點的各式餐券(價值最高11,352元)。

此外，美福精心挑選多款特別獎項，加碼獻上中華航空亞洲航線經濟艙單人來回機票，以及Dyson空氣清淨機(價值22,900元)等超值好禮。金鼠福年鼠來寶，福袋每袋都藏寶，一起試試你的新春好手氣！活動期間於飯店一樓潮粵坊入口處喜氣推出，詳情請洽02-7722-3390。

以典雅奢華著稱的台北美福大飯店，福袋內敬獻2019年再度拿下世界奢華酒店殊榮的頂級住宿，最大獎為最高等級的「皇家套房住宿券」，以32坪的超大空間感受華貴氛圍，價值47,355元；其次為價值35,805元的28坪「尊爵套房住宿券」，以及15坪的「行政客房住宿券」，價值16,170元；每間客房皆含有澎湃豐富的彩匯自助早餐兩客，住宿期間還可免費使用健身房、全年度恆溫游泳池以及甫更新設備的沐三溫暖。

今年台北美福大飯店更是將獎品總價值加碼至380萬，每顆扭蛋新春賀年價僅2,020元，獎品價值最低2,442元的餐飲招待券起至最高47,355元的住宿招待券，還有機會抽到中華航空亞洲航線經濟艙單人來回機票，一圓出國美夢！

除此之外，更將館內七間餐廳的極致美味匯集成「美福饗宴之旅」，一蛋在手，盡情品嚐七間餐廳的珍饈美饌！更同步獻上多項特別獎，包含Dyson Pure Cool™ 二合一涼風智慧空氣清淨機 (價值22,900元)，即時感應監控空氣污染物，將更清淨的空氣吹送到全室，打造新春新氣象！義大利美學廚房家電第一品牌SMEG的兩片式烤麵包機(價值10,500元)，經典銀色款完美復刻義式生活美學；還有日本輕家電品牌─TESCOM，多款女性家電用品：冷溫護膚儀、溫感美顏儀、白金奈米膠原蛋白吹風機(價值4,490元起)，打造年節美麗新風貌；以德國極致工藝著稱的精品鍋具品牌─STONELINE，以阿爾卑斯山原石貼面打造，實現100%不沾的美食家系列炒鍋(30cm，附蓋)以及牛排鍋，還有多項居家實用的新春好禮，除舊佈新就靠這檔！

同時，館內七大餐廳各自拿出看家本領打造超值餐券。有深受buffet迷喜愛的彩匯自助餐廳早餐、午餐及下午餐券，品嚐各式異國料理，現切餐檯區提供有無限取用的現切爐烤美國牛肉以及美福引以為傲的牛肉麵，還有繽紛的手工甜點區，各式精緻塔餅糕點任君挑選。GMT義大利餐廳提供以炭烤方式鎖住鮮美肉汁的鮮嫩牛排，搭配肥美鮮甜的波士頓龍蝦料理搭配手工製作的Q彈義式細麵的「雙人海陸套餐」，令人食指大動的重量級美國戰斧牛排(帶骨35盎司)搭佐義式爐烤蔬菜，適合糾眾大啖的「美國戰斧牛排主菜」。

潮粵坊港潮餐廳則獻上經典招牌的「明爐香烤片皮鴨三吃」，將皮脆肉嫩的爐烤鴨，以一鴨三吃的多重吃法品味鴨肉厚實濃郁的多種風情；連續兩年獲得米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳端出「懷舊傳家菜」(適用10人)，主廚陳永華以精湛手藝傳承本土各流派料理，將日治殖民時期到光復後期的佳餚完美融合。

晴山日本料理則推出「鰻魚」、「桌席」、「串燒」以及「極黑牛鍋物」雙人套餐，享受頂級肉品及鮮美水產的原始風味。此外，還有Moment café & bakery首度獻上「31日飲品兌換卡」，可連續31天，天天啜飲280元以內任一飲品，以及「七吋蛋糕兌換券」和「輕食雙人套餐」；主打小酌怡情的Cocoon池畔酒吧也推出「精選義大利Lacrima經典紅酒搭配與炸物或起司拼盤」的絕佳組合，還有更多超值豐富的餐飲品項，等您來扭開驚喜！