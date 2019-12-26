台南大員皇冠假日酒店第三年「傳愛‧圓夢」行動

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來發起「傳愛‧圓夢」計畫，希望利用感恩與歡樂的12月傳愛到偏鄉小學，2017年傳愛到東山區聖賢國小、2018年傳愛到後壁區樹人國小，今年邁入第三年，2019年傳愛到新化區口埤實驗小學，幫助全校72名學童完成耶誕心願禮物與籌募西拉雅母語的教育基金2萬元，皆由酒店員工自發性的認捐禮物與教育基金，邀請學童在平安夜走進五星級酒店歡度耶誕佳節，並獻上母語歌曲表達感謝之意，氣氛溫馨又歡樂！

繽紛歡樂的12月份，台南大員皇冠假日酒店在大廳打造一座絕無僅有的5坪大型薑餅屋，堪稱全台之最，宛如置身在童話世界裡，大廳瀰漫著濃濃的香甜味，加上魚簍高高掛上雪球，以及5尺高的聖誕樹相互輝映，讓冷冷的冬天添加上一絲的暖意與繽紛，寫一張卡片或是製作一張耶誕姓名貼留做紀念，成了所有造訪的旅客聖誕人氣拍照景點。

台南大員皇冠假日酒店特別於2019年12月24日平安夜在酒店大廳舉辦一場充滿溫馨熱鬧的「傳愛‧圓夢」平安夜活動，延續三年的計畫，今年傳愛到了位於新化區的口埤實驗小學，這是一所創建99年的偏鄉小學，也是全台第一所西拉雅母語的實驗小學，努力推動西拉雅文化以及語言傳承，學校小而美僅有72名學童，在校長王朝賜帶領之下，肩負起復育西拉雅文化的重責大任，要把先民的歷史傳承下去。

為了鼓勵這群認真學習的孩子，並幫他們實現耶誕禮物心願以及教育基金募集，台南大員皇冠假日酒店由員工發起認領愛心禮物，半個月時間依照孩子的心願卡，完成72份禮物與2萬元基金的募集，孩子們特別在平安夜來到酒店進行西拉雅母語的演唱，表達感謝之意，並開心地領取心願禮物，度過一個特別的平安夜。

台南市副市長王時思與觀光旅遊局長陳信安也受邀出席活動，副市長王時思在致詞中表示，很榮幸參與這場別具意義的平安夜，讓偏鄉孩子也能得到企業的關愛，台南大員皇冠假日酒店的公益行動已連續三年值得肯定，未來持續傳愛，相信這愛的足跡可以走遍台南市所有的國小，讓愛不間斷。

台南大員皇冠假日酒店發起的「傳愛‧圓夢」計畫，以實際行動關懷公益，也邀請了去年接受酒店幫助的樹人國小由校長劉裕成帶領孩子重返酒店，並獻上烏克麗麗的表演，以及安平在地億載國小林志政校長帶著管弦樂與合唱團的孩子參與演出，讓大廳充滿著歡樂氣氛，酒店也會將這份幸福與喜悅一年一年持續傳遞下去。