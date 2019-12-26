防賭盤民調蓋牌效應　民進黨籲國人籲國人堅持守法、守護民主

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）民主進步黨今（26）日在新竹舉行選前最後一次中常會，除將聽取縣市黨部選戰評估，也將研擬因應在選戰後期出現的各種謠言、假訊息，甚至可能有賭盤介入選舉等情勢，黨主席卓榮泰會前透過臉書表示，黨部及各地競總都會妥善因應，不會讓抹黑手段得逞，影響公平選舉。

針對日本前駐台代表沼田幹夫日前表示，他估計總統大選勝負差距將在百分之5之內，卓榮泰表示，「原本我們對各種選情的評估始終小心翼翼，絕不敢掉以輕心，日方行事風格，一向謹慎嚴謹、必有所本，更促黨部與競總全面加強警覺，重新檢驗選戰佈署。」

卓榮泰也特別指出，現在地方出現不少「不對稱賭盤」，令人不解其中動機與背後資金來源，除了請檢調機關強力遏阻，他也呼籲國人堅持守法、勇於檢舉，絕不能讓地下賭盤操縱人民的自主選擇。

而民進黨秘書長羅文嘉則在臉書表示，所謂不對稱賭盤是指只要特定人士當選，賭家就可獲得極高、完全不對稱的賭金賠率；賭盤甚至再搭配一方讓幾十萬票的做法提高誘因，誘使更多人加入拉票行列，「這不僅是變相買票，簡直比買票更有驅動力和成效。」

羅文嘉接著解釋，不對稱賭盤賭家必須先出點小錢，想要拿回八倍、10倍的賭金，賭家則需努力拉票促使特定人士人當選；而要操作這種不對稱賭盤，莊家風險極高，不僅資金要雄厚，還要有最後全賠光的準備，所以一般常態賭盤與莊家不會開這種盤。

羅文嘉認為不對稱賭盤的資金來源即是中國，他指出目前破獲不只一件有中國資金湧入的賭盤，而且金額龐大驚人，就足以說明一切。此外，「韓國瑜早就公開要求支持者民調說謊，創下世界民主選舉奇蹟，國外媒體直說看不懂，那是因為他們不知道『蓋牌』的目的是要掩護賭盤操作，『通關密語』是在下達賭盤指令。」

羅文嘉認提及，台灣的民主面對這種國家級的威脅與干預，如果無法自知與辨識，就愧對前人辛苦付出，更無法向後代子孫交待，而由民進黨團提出的《反滲透法》便是針對這些明顯且有足夠證據的滲透行為，「人民投票是防衛民主的最後防線，反滲透行為是要讓民主選舉公平，不被敵對勢力不法干預。」