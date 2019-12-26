蘇嘉全27日與朝野協商反滲透法　蘇貞昌：反滲透法有其必要　郭宋：不應倉促立法

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院會預計31日處理反滲透法草案，明（27）日立法院長蘇嘉全將與朝野黨團協商，朝野各界也紛紛發表看法，包含行政院長蘇貞昌、鴻海集團創辦人郭台銘和親民黨總統候選人宋楚瑜等。

立法院發出朝野黨團協商開會通知，明天下午2時將研商「反滲透法草案」相關事宜，並邀大陸委員會、內政部、中選會、法務部、國安局等單位列席。

根據中央社報導，蘇貞昌上午在行政院會中表示，中國崛起，不但對台灣的威脅日益增加，對世界主要各國也產生威脅。反滲透法有其必要，但應多溝通，減少不必要的疑慮；在中國經商就學的民眾也不必擔心，不影響兩岸正常交流。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）轉述，陸委會主委陳明通在院會中提到對反滲透法的相關立場，強調反滲透法是針對犯罪行為與滲透行為，不是針對特定身分加以處法，也並非由行政機關裁罰，行政機關只有告發權，要主動移送，最後必須由法院三審定讞才會處罰。

郭台銘則澄清，他自己是「反紅媒」的最大受害者、最大受災戶，他並不反對反滲透法，但目前施行細則都沒有，不需要倉促立法避免波及無辜。他強調，立法過程要針對要件多溝通，新的立委在明年就要產生，可以留給下一屆立委討論。

宋楚瑜今天上午在接受媒體訪問時表達他的疑慮，並認為在仍有許多疑慮的狀況下，包括對滲透的定義不清楚，以及如此重要的法案，卻不見政府單位的版本等，不應如此倉促的立法。

宋楚瑜指出，民進黨在下屆的立委席次，絕不可能過半，在這種情況下，用舊民意來強行通過反滲透法草案，這樣倉促的立法，完全違反了當年民進黨前輩奮鬥的目標，用舊民意以及最後控制國會的力量，孤注一擲，也違反了全世界的民主主流價值，以及運作的程序