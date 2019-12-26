奧斯卡影后聯手英國當紅男歌手　高歌力挺同志族群

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）電影《茱蒂》改編自「傳奇天后」茱蒂嘉蘭傳奇人生，由奧斯卡影后角芮妮齊薇格精湛詮釋，已攻佔各大影獎入圍名單，公開出櫃的英國當紅男歌手山姆史密斯更和影后共同獻唱經典名曲〈Get Happy〉力挺同志族群。

電影公司發布新聞稿表示，茱蒂嘉蘭（Judy Garland）被認為是LGBT族群的代表人物，除了她在經典名片《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）飾演的桃樂絲包容一切的形象之外，她本身的人格特質，也是令她深受同志喜愛的原因。

《綠野仙蹤》名曲〈彩虹之上〉（Over The Rainbow）仍被視為同志代表歌曲之一，芮妮齊薇格（Renee Zellweger）除了親口在片中演唱歌曲，曾公開出櫃的當紅男聲山姆史密斯（Sam Smith），也在原聲帶中與芮妮共同獻聲歌曲〈Get Happy〉。

《茱蒂》不僅呈現茱蒂嘉蘭的最後一段人生過程，更在片中表達她對同志族群的友善與關懷。片中，茱蒂親切邀請一對同志愛侶粉絲共進晚餐，三人在粉絲家中度過美好的時光，也順勢帶出同志在當時不被社會認同的心境。

導演魯伯特古爾德（Rupert Goold）透露，雖然這對同志愛侶角色並非真有其人，但茱蒂確實常獨自一人前往倫敦西區的酒吧，與其他客人攀談交友。他說，「在那個年代，同志族群不被允許過正常生活，這樣的狀況也恰好與當時的茱蒂嘉蘭相似。她同時也試著想要遠離眾人焦點，過一個平凡人的生活，並且好好照顧她的小孩。」

魯伯特解釋，他與一位曾透過茱蒂去研究LGBT族群的學者討論，對於『石牆事件』後的LGBT族群來說，『桃樂絲的朋友（Friends of Dorothy）』是他們面對歧視時，互相給予彼此的認同與肯定。

值得一提的是，《茱蒂》電影原聲帶，演唱陣容除了芮妮齊薇格之外，曾公開出櫃的男歌手山姆史密斯，也在原聲帶中和芮妮共同獻聲歌曲〈Get Happy〉。電影版只有芮妮齊薇格演唱，與片中的同志愛侶坐在客廳，以純鋼琴伴奏，再搭配哼唱方式呈現這首歌。

山姆透露，「當我第一次看到這個段落時，我感動到整個淚流滿面，這太觸動人心了。」他也分享跟茱蒂的淵源：「我17歲時，為電影課做一份關於茱蒂的報告。我馬上深陷在她的魅力，還有她勇敢又成功的人生故事當中。她一直是我生命中的偶像，除了是最勇敢的人之外，作品中脆弱又誠實的一面，總是讓我起雞皮疙瘩。」

《茱蒂》已於全台上映，現在讓我們一起來看看芮妮跟山姆的精彩對談吧！



（影/Youtube）