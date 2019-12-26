超熱血！日本熟男劇團52PRO!三度登台灣　漁港男兒笑中帶淚

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）日本熟男團體「52PRO!」深受觀眾喜愛，將攜手台灣躍演劇團推出新作《夾縫轍痕》，負責劇本創作的竹田新透過日本北海道民謠，高歌港邊男兒的生存之道，其中，更可聽見〈素蘭小姐要出嫁〉的原民謠，將於2020年2月21日至3月1日台北華山烏梅劇院登場。

日本熟男團體「52PRO!」帶著2020年度新作《夾縫轍痕》三度登台演出，看開的熟男們主打「生氣也沒辦法，所以笑了啊！」攜手台灣躍演劇團呈現日本漁夫輕鬆愜意生活，一群熱愛唱歌、戲劇的人們共同尋找和大自然和平相處的生存之道。

「52PRO!」由資深劇場工作者塚原大助號召多位在小劇場界活躍10到20年、仍保有熱血精神的男演員們，他們擅長深掘日本傳統文化，以現代劇場的方式呈現，作品充滿歡樂與溫暖，加上團員們所散發的舞台魅力，2016年首次公演之後吸引許多粉絲。

40多歲的男人們，認真地互相碰撞，揮灑汗水，閃耀著愛，也許有點蠢，但又很可愛。



日本團體「52PRO!」（圖/主辦單位）

2018年首度來台以作品《第三弦》廣受好評，之後華山1914文創園區烏梅劇院與日本東京下北澤本多劇場簽署國際小劇場的交流活動，開始以台灣作為長期合作的海外巡演據點。2019年初帶來《阿波之音》，以學習了一年的阿波舞，在東京、大阪、台北受到許多觀眾喜愛。

《夾縫轍痕》以日本北海道民謠融入劇場，唱出漁港男兒們的生存之歌。負責劇本創作的竹田新，擅長刻畫描寫濃厚人情味的喜劇。在家庭、親子、夫婦、兄弟、朋友、戀人之間，獨特且敏銳的感性觀察寫出獨具匠心的世界觀，笑中帶淚、淚中帶笑。

故事講述明治36年（1903年），一個位於北海道西南方的邊陲漁港，男人們以捕獵春天的鯡魚維生，他們把日常與勞動哼成歌，尋找與大自然的律動和共鳴。在那裡，有著被稱為「波聲船頭」的船夫，他們會一同乘著漁船出海，為保持漁夫們的工作節奏而高歌。《夾縫轍痕》的故事圍繞著高唱著傳統捕魚歌曲〈ソーラン節〉（註：sooranbusi，中文常見翻譯為〈索朗節〉，1950年代台語歌曲〈素蘭小姐要出嫁〉的曲調就是改編自這首民謠。）的兩人開始，描繪在瞬息萬變的時代潮流中，一群與自然共存且熱愛歌唱的男人們，真誠而率性的姿態。

為了演繹這個作品，52PRO!的團員們一如過往，親身前往北海道江差町學習相關文化及歷史，更邀請知名的民謠歌手伊藤多喜雄擔任歌唱指導。而演出現場擔任音樂演奏的是津軽三味線小山流三代目小山豊、小山會青年部以及尺八演奏家小湊昭尚。小山年幼開始師承津軽三味線小山流宗師小山貢翁，是日本最大流派之一，演奏遍及日本及海外。小湊昭尚是民謠小湊流的長男，出生於民謠世家的小湊昭尚，五歲開始向父母學習並展開演出。兩人的創作涵蓋傳統音樂、古典音樂、民謠、流行音樂、爵士樂、Fusion、Bassanova等等各種類型，並活躍於電視、廣播節目、音樂會及活動現場。邀請大家一起來感受靈魂也為之震動的生命之歌。

52PRO!《夾縫轍痕》將於2020年1月24日在東京下北澤本多劇場首演，隨後於大阪、台北公演。作為交流，明年躍演劇團也將前往東京本多劇場演出《麗晶的最後一夜》，華山文創園區藝文總監林璞希望藉由台日小劇場的交流活動，為台灣劇場注入更多元的視野和資源。

【演出資訊】

生氣也沒辦法，所以笑了啊！

52PRO!《夾縫轍痕》

時間：2020年2月21日（五）至3月1日（日）共九場

地點：華山1914文創園區烏梅劇院（台北市中正區八德路一段1號）

線上購票請至兩廳院售票系統



52PRO!介紹（影/52PRO!）