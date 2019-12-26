中國政府扶植華為 華爾街日報估狂灑2兆元銀彈

中國政府補貼並扶植特定產業，是美中貿易戰爭端之一。華爾街日報估算，中國電信設備大廠華為拓展國際版圖期間，獲官方逾新台幣2兆元財務支援，比對手掌握更多競爭優勢。

華為1987年創立，從販售電信交換機起家，20世紀末在中國通訊裝置市場站穩腳步。邁入21世紀，華為在國際市場迅速崛起，超越摩托羅拉（Motorola）等昔日巨擘，如今成為年營收逾1000億美元、全球雇用逾18萬人的電信設備霸主。

隨著美中科技較勁白熱化，華為成為美國政府眼中釘。由於華為創辦人任正非曾任共軍工程師，華為與中國政府間的關係格外受矚目。美方部分人士懷疑，北京如要求華為分享網路數據，華為不得不照辦，華為電信設備因而存有國安風險。

任正非今年曾說，華為沒有依賴國家援助。但報導指出，華為拓展海外版圖20年來，一直受惠於中國扶植特定產業的政策。

華爾街日報（The Wall Street Journal）檢視華為補助金、信貸融通、稅務優惠和其他形式財務援助詳細資料發現，華為獲得中國政府多達750億美元（約新台幣2兆2450億元）奧援。分析師與華為客戶認為，這些銀彈有助華為以比競爭對手低30%的價格爭取客戶。

據報導，華為獲得最大部分金援來自貸款、信用額度和國有銀行提供的其他協助，總額約460億美元。2008年至2018年，中國政府以獎勵措施培育科技業，華為這段期間稅務節省多達250億美元。此外，華為享有16億美元補助金、20億美元購地優惠等援助方案。

華為透過聲明表示，支援公司研發的補助金「微不足道」，華為獲得補助很平常，科技業其他廠商也享有稅務優惠等援助。

華為正在全球多地布建5G行動網路，被認為在5G技術開發上領先群雄。報導指出，許多國家都對特定廠商或產業提供財務支援，但中國政府金援華為，卻使外界更加懷疑華為與北京之間的關係。

美國國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）成員魏塞（Michael Wessel）說，華為商業利益受到中國政府強力支持。

單就金額觀察，中國政府向華為提供的支援確實遠多於華為競爭對手。

政府補貼觀察組織Good Jobs First資料顯示，2000年以來，思科系統（Cisco Systems）獲得美國聯邦與州政府補貼、貸款、擔保等金援總額達445億美元。

華為在年報中揭露，2008年以來獲得的官方補助金總額達16億美元。報導指出，2014年至2018年，華為拿到的官方補助金是芬蘭諾基亞（Nokia）同期公布的17倍，瑞典愛立信（Ericsson）這段期間則未在財報中揭露官方補助金資料。諾基亞與愛立信分別是全球第2、3大電信設備廠商。

中國外交部在聲明中表示，華為和中國其他眾多企業一樣，都是民營公司，取得的成就「離不開良好政策環境」。