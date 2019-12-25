新北補助未納健保新住民醫療費 個案最高5萬元

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）繼「新住民一站式服務」後，新北市再推「愛心大平台-新住民關懷計畫」，媒合宗教團體、新住民協會及市民捐助資源，協助新住民本人未加入健保前突發意外或罹病時，即時補助醫療費用減輕其負擔，個案最高補助5萬元，並於明年元月1日起實施。

新北市民政局長柯慶忠表示，新住民來台後，除受雇者可從受雇日參加全民健保外，其餘須居留滿 6 個月始可參加全民健保，所以在生活適應輔導班或新住民團體座談，新住民朋友經常表達在台醫療衛生輔導中，以「提供醫療補助」重要度最高，因此藉由「愛心大平台-新住民關懷計畫」的實施，讓服務再升級，落實新住民照顧。

目前已有林口竹林山觀音寺及汐止金龍山北峰寺共襄盛舉，分別捐助新臺幣50萬元、10萬元善款。

新北市竹林山觀音寺董事長吳宗雄先生表示，藉由這次的拋磚引玉，希望能讓新住民朋友在台安心生活。

民政局指出，只要居住新北市的新住民（國人配偶）未加入健保前，因意外或罹病須自行負擔醫療費用者，可於補助原因發生後二個月內，備妥相關文件到新北市任一戶所申辦醫療補助。

同一個案補助金額以申請日起前二個月醫療費用單據為限，經戶所審核後依自負金額補助醫療費用50%-80%，最高補助5萬元。

家住中和的越南籍新住民阮小姐表示，曾聽說新住民姐妹中有人因此不敢就醫，延誤治療時機的遺憾，透過這樣的補助方案，對未納保的新住民真的有很大的幫助。