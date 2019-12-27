可以被種出來的全植物紙盒　利樂皇搶攻綠色商機

無論是夏日來一杯解渴的沁涼飲料，或是冬日來一杯既暖手又暖心的熱飲，都少不了利樂包裝公司的各式紙盒，把新鮮營養與好滋味送入口中。那屋頂外形的利樂皇紙盒包裝，不僅常常出現在歐美的電影畫面中，也是你我童年至今共同的回憶。

利樂皇紙盒已經問市超過半世紀，當我們以為這麼資深的包裝不會再有新的變化時，全球領先的食品加工暨包裝解決方案供應商利樂包裝公司（Tetra Pak）率先推出永續升級版，以FSC™森林管理驗證紙板和取自永續驗證甘蔗的生質塑膠為材料，利樂皇全植物紙盒100%來自生生不息的材料，而且包材來源可以被追溯。

利樂皇全植物紙盒以生質塑膠來生產開蓋及淋膜，這款材料和傳統石化塑膠最大的不同，在於它是採用Bonsucro永續驗證甘蔗的汁液發酵聚合而成的糖質生質塑膠，不但可以比一般紙盒減少35%的二氧化碳排放，更棒的是，生質塑膠使用後還能與傳統塑膠一起回收、製成塑粒再利用，既可減碳又不用改變消費者既有的分類回收認知，真正達成「原料生生不息、零廢棄可再生」的循環經濟目標。

身為臺灣食品業龍頭企業，義美食品也在今年搭上這班列車，推出「亞洲第一瓶全植物紙盒鮮乳」，除了主打100%使用臺灣生乳、獨立乳槽與個別收乳，加上國際認證實驗室嚴格把關，精心製成，也希望透過全新的永續紙盒讓消費者耳目一新，讓裡外皆美的優質鮮乳帶給消費者更健康、天然、美好的每一天。

義美全植物紙盒鮮乳，即日起至全國義美門市、全家便利商店、家樂福、大潤發、愛買等量販店及超市陸續都買的到喔！！！