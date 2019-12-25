落實環境永續　義美領先亞洲推生質利樂皇包裝鮮乳

想像一下，如果你手上的牛乳紙盒是可以被種出來的，那是多麼神奇的事啊！2014年，全球領先的食品加工暨包裝解決方案供應商利樂包裝公司（Tetra Pak）就推出了全球第一支百分百來自可再生材料的紙盒，以FSC™森林管理驗證紙板和取自永續驗證甘蔗的生質塑膠為材料，利樂皇全植物紙盒一上市就獲得全球矚目。2015年，芬蘭最大乳品製造商Valio率先採用該包裝，緊接著發跡丹麥的世界四大乳品公司Arla Foods，以及荷蘭乳品大廠Vecozuivel都跟上這股綠色風潮。

身為臺灣食品業龍頭企業，義美食品也在今年搭上這班列車，推出「亞洲第一瓶全植物紙盒鮮乳」，在包裝選材上讓消費者耳目一新，每一支全植物紙盒鮮乳，比起石化原料的同型紙盒，可減少達35%的碳排放，而且使用後可以100%回收再生。義美食品將永續精神納入企業DNA，彰顯推展環保與循環經濟的決心。

除此之外，義美食品所推出的新產品，更主打100%使用臺灣生乳、獨立乳槽與個別收乳，加上國際認證實驗室嚴格把關，精心製成。

為了把好品質從製造端一路保存到消費口中，新包裝的特殊阻光包材，能更有效阻擋光線，減少鮮乳中的核黃素、維生素A、維生素D等因受光害而降低。此外，在生質紙盒的充分保護下，不僅能減少食物於配送過程中產生的耗損與浪費、降低碳足跡，更能保留更多珍貴的營養與風味，讓臺灣乳品高度更上層樓！

放眼市場，大到綠色建築一一完工，小至電動車日漸普及，選擇更友善環境的生活方式，已漸漸成為全球的最大公約數，在新科技的加持下，兼顧包裝「經濟可行、環境適宜、社會有益」的三贏目標，已經逐漸被實踐！臺灣企業選擇低碳可回收的全植物製造紙盒，不僅有助於企業落實社會責任，更提供重視環境議題的消費者，另一個新選擇！

義美全植物紙盒鮮乳，即日起至全國義美門市、全家便利商店、家樂福、大潤發、愛買等量販店及超市陸續都買的到喔！！！