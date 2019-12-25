「山形閣」大吉大利慶豐年 圍爐慶團圓

礁溪山形閣溫泉度假飯店與您共迎2020金鼠年，今年以家宴為主題於除夕夜至初五盛情推出「大吉大利慶豐年」貼心圍爐饗宴，讓您闔家滿心滿意歡慶過節；即日起接受預購，6人即可訂桌(每人只要NT$1680+10%)，讓小家庭也能在五星飯店享用專鼠於您的圍爐響宴，迎春納福喜團圓就在山形閣！除夕當晚更邀請爵士樂手與歌手Live表演，在與家人團聚享用美食佳餚之餘亦能大飽耳福！此外，春節期間優惠住宿一泊一食NT$10,500起、一泊二食NT$13,100起，在圍爐團圓慶後再自由舒適的享受客房內一公頓大的獨立溫泉浴，身心滿足歡喜迎新年！

2020金鼠年的山形閣「大吉大利慶豐年」團圓家宴分為六大主題「開運六六大順集」、「鴻運雙喜連連來」、「五福臨門笑開懷」、「一元復始佛跳牆」、「甜甜蜜蜜喜迎春」、「蘭陽四時彩繽紛」，共計16道菜，展現宜蘭人澎湃宴客風，無論是闔家團圓或是好友年節歡聚，均有不同的桌菜宴席體驗，讓您滿足滿意運～慶新年！

「大吉大利慶豐年」團圓家宴，首當開運的「開運六六大順集」選用大溪漁港現流海鮮刺身，嚴選宜蘭三星蔥加上土雞製成美味四溢的蔥油雞，加上宜蘭鴨賞拌上三星蒜，寓意來年「蔥」滿勝「蒜」！宜蘭百年酒廠的紅露酒的藥膳蝦，讓您食在補氣，而奢華法式魚子醬搭上溫泉糖心蛋，圓滿多子慶團圓；主廚推薦的「鴻運雙喜連連來」採特製巴伐利亞酥炸脆皮豬腳佐香料洋芋與梅味蕃茄，搭配德國酸菜與蜂蜜芥茉讓展現多重風味，再用海膽醬燒烤封住波士頓龍蝦的甜美，配上烤蔬菜、可樂餅、芥茉籽醬，呈現多層次口感；「五福臨門笑開懷」為宜蘭老菜新創，以傳統西魯肉加上最鱻海鮮、頭城山泉鱸再淋上甘甜樹子更鮮美、添加鮮蝦的宜蘭糕渣更具口感、香Ｑ米糕佐頭城大溪櫻花蝦再好吃不過了；「一元復始佛跳牆」更是年菜圓滿必備的重要主角；再用「甜甜蜜蜜喜迎春」集堤拉米蘇、馬卡龍、泡芙及小蛋糕，讓您甜蜜蜜一整年；最後以「蘭陽四時彩繽紛」獻上宜蘭時令水果，讓整桌年菜更繽紛圓滿。