四大電商響應臺灣旅宿網 業者、通路攜力拚觀光

星級評鑑與行銷今年邁入第十年，2019年交通部觀光局修改星級旅館評鑑項目，更接近國際富比士旅遊指南，標準可讓具有特色旅宿業者更多元化參與星級評鑑制度；8月份建制完成的臺灣旅宿網訂房平台首波行銷活動「星級旅館 心動之旅」甫上線便有上百家星級旅館上架促銷訂房，也帶起旅遊電商燦星旅遊、易遊網、四方通行旅遊網、易飛網齊力響應力挺臺灣旅宿優化。

今年度秋冬旅遊補助、夜市消費券等等，參與業者比起往年都來得多, 也明顯帶動國民旅遊成長，不論是同期國旅住宿訂房率、夜市消費營收抑或是樂園旅客人數等等，皆有大幅度提升，農曆春節假期將近，台灣四大旅遊電商龍頭也望搭上此波國旅熱潮，提供民眾24小時更便利的訂房服務，觀光局今年度建置臺灣旅宿網帶動國內旅遊電商平台攜力為臺灣優質旅宿，除提倡臺灣旅宿品質的訂房便利與安心，更為國內旅宿平台帶來新示範功能。

本次合作的易遊網電商平台表示: 「每個平台均重視消費者的售後服務與使用後感受，因此業者在選擇商品時會更加謹慎。」此次異業結合，即是業者肯定台灣星級評鑑的一大表徵，同時也對臺灣旅宿信心滿滿，認為必帶來一定的正向效益且有助於銷售通路的良性發展，未來將致力推廣臺灣合法優質旅宿商品，期待此次轉變帶來的正向發展，突破臺灣旅遊現況。