2020愛你愛你 和逸&慕軒飯店 和你一起愛上旅行

迎向嶄新2020年，國泰飯店觀光事業集結旗下和逸飯店、慕軒飯店，以2020「愛你愛你」用「愛」為年度主軸，推出第一波『2020愛旅行』住房專案，於2020年1月1日至2月29日止凡雙人同行住宿每晚每人2,020元起，再享好禮X折扣X抽獎驚喜三重送。其中特別與全台最大運動通路摩曼頓旗下的戶外連鎖通路「GO WILD 野聚戶外」合作，入住本專案旅客每月有機會獲得高達15,000元禮券及多項旅行好禮。即日起開放預訂，1月底前入住還可參加秋冬補助再省1,000元！訂房專線02-7706-3600

『2020愛旅行』新年出遊去 讓你充滿愛的能量一整年

「2020 愛你愛你」，充滿愛的一年，就從愛上旅行開始，準備好你的行李箱，出門製造精彩回憶吧！全台有五個據點的「和逸飯店」與「慕軒飯店」，新的年度共同為旅客規劃『2020愛旅行』住房專案，入住和逸飯店或在慕軒飯店連住兩晚，雙人同行價每人每晚2,020元，每房可獲得精心設計的三重驚喜：第一重，飯店專屬好禮兩份，除了慕軒飯店的特製調酒、和逸飯店‧台北民生/忠孝館輕食午茶套餐，位於南部的台南西門館則送親子最愛手作課程、高雄中山館提供30樓無敵夜景晚間套餐；第二重，身分證數字有20的連號者，每房再折200元(以訂房登錄者證件為準)；第三重，月月抽GO WILD野聚戶外獨家代理品牌各項實用旅行商品，每月最大獎有GO WILD野聚戶外15,000元禮券、LAFUMA旅行袋、MILLET多功能後背包、CHUMS護照夾與潮流漁夫帽等。此外凡成為國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員累積點數，結帳時可折抵消費或兌換精選禮品，讓你抱著期待出發，帶著滿滿驚喜回家！