氣候變遷加速冰川消融 熱帶冰川10年內恐消失

今(2019)年8月，冰島替西部的Okjökull冰山舉辦了葬禮，象徵這條冰川的完全死亡，然而，在氣候變遷的影響之下，這條冰川不會是第一條，也不是最後一條，如果狀況再不改變，熱帶地區現在僅存的所有冰川都會走上這一條路。

美國俄亥俄州立大學的極圈與氣候研究中心(Polar and Climate Research Center)最新的研究顯示，如果全球均溫持續上升，熱帶地區的安地斯山脈與喜馬拉雅等高山地區的冰川，都會在10年內消亡殆盡。

資深研究員湯普森教授(Lonnie Thompson)形容，巴布亞紐幾內亞等地的冰山就像是「煤礦坑道中的金絲雀」一樣，已經成為其他冰山的警訊，這些地方的冰川消失後，很快其他地方的冰山也會面臨到相同的命運。

在此之前，印尼新幾內亞島西側的查亞峰(Puncak Jaya)上，冰河開始融化已經有數年的時間，2015年與2016年間強烈的聖嬰現象讓附近海域的水溫遽升，導致其融化速度加劇，科學家預估，未來的10年內只要再來一次一樣強烈的聖嬰現象，就會讓該冰川完全消失。

不只是查亞峰，東非知名的吉力馬札羅山(Kilimanjaro)以及秘魯的魁爾克亞冰川(Quelccaya)也正面臨消融的危機，湯普森教授的團隊從2010年開始追蹤這些冰川的「健康狀況」，發現早在150年前冰川就已經開始融化，只是這幾年隨著全球均溫上升，消融速度正在加快。

就全球性的影響來看，冰川融化後的淡水是造成海平面上升的元兇之一，大概有三分之一到一半的水量是從冰山融化來的，而隨著山上溫度已經不夠低，以往的降雪轉為降雨，由於水更會吸熱，造成冰山狀況更進一步惡化，這樣的情況如果持續，冰川的末日也許並沒有想像中那麼遠。