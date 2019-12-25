「花」獻美饌圍爐趣 台北花園大酒店邀您闔家慶團圓

家家戶戶張燈結綵，全家人相聚圍爐共享年夜飯，一同喜迎歲首，納福迎春。除夕年夜飯是團圓的象徵，台北花園大酒店今年匠心獨具，自2020/01/24~2020/01/29 (除夕至初五)用心規劃了各式珍饈，包含江浙、西式、自助百匯…等，邀請闔家大小歡聚慶團聚。「饗聚廚房」圍爐自助百匯，除夕每位NT$1,688+10%，初一~初五每位NT$1,088+10%，餐檯上應景佳餚無限供應，增添守歲歡樂氣氛；「PRIME ONE牛排館」米其林餐盤推薦精選套餐，每套NT$2,880+10%，採用美國Prime等級老饕牛排與活波士頓龍蝦，打造奢華舌尖盛宴，滿足饕客對美味與質感的追求；「六國酒吧」除夕晚餐更首度推出半自助式圍爐百匯饗宴(Semi Buffet)，每位NT$888+10%，讓小家庭族群體驗不一樣的年夜飯氛圍。

除了西式餐點圍爐外，台北花園大酒店「會宴樓」則主打中式桌菜系列，除夕晚宴推出中式江浙桌菜筵席，鴻運呈祥吉祥宴10人合菜NT$20,999+10%起，席間盡情享用十二道精緻菜色，同時也針對小家庭需求，推出6人份合菜NT$15,999+10%，共享十一道精緻佳餚；「翠庭」中餐廳初一~初五另規畫春節限定菜單，主廚蒐羅飽受好評的江浙料理與港式點心重新演繹，欲帶給消費者味覺的驚豔。春節活動期間各餐廳消費金額滿NT$5,000即可參加春節抽抽樂活動或彈珠檯童玩活動乙次，滿NT$10,000兩次，以此類推，抽抽樂獎項包括頂級奢華瑞穗春天國際觀光酒店套房住宿乙晚、台北花園大酒店套房住宿乙晚、嘉義天成文旅-繪日之丘住宿乙晚、台北花園大酒店PRIME ONE牛排館乾式熟成21天肋眼牛排雙人套餐…等，圍爐歡樂迎好年；除夕圍爐當晚，提供熱鬧民俗技藝嘉年華會，包括捏麵人、吹糖…等趣味活動，滿足全家人饗樂迎新年。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「除夕夜到飯店享用團圓飯，春節拜年相邀飽嚐美味大餐，對北部家庭已蔚為風潮，飯店也針對年節用餐需求提供多樣化的服務方案，滿足顧客的味蕾。因應消費者飲食習慣的轉變，今年也首度嘗試推廣半自助式圍爐百匯饗宴(Semi Buffet)，期盼獲得小家庭的青睞。傳統中式桌菜系列，則維持供應6人份圍爐桌菜，除夕當晚另有民俗技藝嘉年華會與大小朋友互動及消費滿額春節抽抽樂活動，最大獎有機會抽中價值NT$36,000的瑞穗春天國際觀光酒店一泊二食住宿券，用餐的賓客要把握機會！目前各餐廳訂位狀況相當踴躍，除夕當天訂位已達9成滿，初一至初五訂位已有7-8成滿，尚未預訂的消費者須得加快腳步了！」