新北學校社工師實物銀行耶誕送暖 發放冬被關懷415弱勢生

新北市政府教育局學校社工師結合民間、慈善團體今( 25)日於西區學生輔導諮商中心（義學國中）舉辦「暖暖過冬」 冬被發放活動， 將各界捐贈的全新棉被發放給415位經濟弱勢學生， 期待讓新北市的學生及家庭暖暖過冬，讓溫暖永續傳遞。 教育局黃靜怡副局長更親自致贈感謝狀， 並一同與學校社工師將一床床冬被遞給前來領取的學校師生。

新北市政府黃靜怡副局長表示， 感謝學生輔導諮商中心學校社工師對本市學生的關懷與付出， 實物銀行不單只是提供物資上的協助， 而是從學生與家庭的需求出發，是滿懷溫度的禮贈。 希望這次活動能達到拋磚引玉的效果，讓更多民間資源得以挹注， 一起為新北市的學童營造溫暖、友善的成長環境。 學校社工師實物銀行不遲到的聖誕禮物，不僅回應了學童的心願， 更讓善與愛在新北市循環與延續。

在2019年底，學童的殷切期盼的問：「老師， 今年聖誕節還會有棉被嗎?」，今年「暖暖過冬」 冬被發放活動更響應市府好日子愛心大平臺， 首度將發放活動拓展到全市，並收集到98校、415床冬被申請。 學校社工師即時媒合「帥興太子聯誼會」、「 中強光電股份有限公司」、「新北市樂心關懷協會」、「新北市福德 關懷協會」等單位捐贈全新棉被，全數滿足415個家庭的需求， 並在聖誕節發放，給學童溫暖的聖誕大禮。

新泰國中李宗陽輔導組長騎著摩托車，載著一名學生來領取棉被， 李組長說到：「請學生自己來拿自己的禮物， 同時也幫其他同學們服務，讓學生也體驗到自己可協助他人的經驗。 」學生各個也靦腆地將所有的禮包一手扛起，微微笑著。

教育局表示， 新北市西區學生輔導諮商中心學校社工師自發性地於2016年成立 全臺首創且唯一的「學校社工師實物銀行」， 除了例行性的持續募集、申請與發放物資， 也即時解決弱勢家庭的急迫需求。逢年過節更有進行「禮包」 的發放，包括醬油、白米等生活必需品，以及應景的食品，例如： 端午節學校社工師募集了4000多顆粽子， 送給弱勢家庭一串串溫熱的幸福，更滿載著年節氣氛與學童的心願。