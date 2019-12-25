三大資金行情助攻 A股春季行情啟動

根據騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布的《預測20 20：百位基金經理調研分析報告》，研調結果顯示，高達88%基 金經理認為2020年， 權益類資產仍較其他資產有較佳的投資收益，相較美歐股市，更看好 A股及港股的投資機會。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，觀察兩融餘額、 北向資金、50 ETF期權持倉量等三大資金，隨著三大資金齊看好助攻下，A股春 季行情可期。

隨著時序即將進入2020年，市場對明年展望皆作出預測， 騰訊理財通與國際權威基金評級機構晨星共同發布的《預測2020 ：百位基金經理調研分析報告》，彙整景順長城、中歐、富國、 招商、國泰、前海開源等54家公募機構百位基金經理人的專業預判 ，受訪對象合計管理規模超過6,000億元人民幣， 其中不乏管理規模在300億元人民幣以上的基金經理。 粘瑞益指出，看好A股及港股投資機會的關鍵在於， 外資流入將有助改善A股的投資者結構， 隨著銀行理財與社保資金進入下，A股長期配置資金比例將進一步提 升。

產業方面，粘瑞益表示，有81%專業投資者看好2020年科技板 塊的投資機會，在國產替代及5G通訊產業新增需求推動下， 明年科技業景氣將持續回升。5G、汽車和先進製造、 人工智慧三大板塊成為受訪基金經理2020年共同看多的板塊， 看好5G的理由是隨著消費電子更新，5G在2020年將帶來大規 模換機潮；看好汽車及先進製造關鍵在2020年新能源車產業景氣 將反轉，先進製造產業將繼續受到政策刺激而回溫；最後， 人工智慧板塊在2018年以來， 曾因市場風格轉換等因素經歷調整，但目前已回到近3年低位， 有望迎來較好布局時機。

整體而言，展望2020年，隨著三大資金齊看好，A股春季行情可 期。粘瑞益分析，第一，歷經1年，兩融餘額在12月18日突破兆 元人民幣大關，顯示資金已逐漸回流A股市場。第二，截至12月1 9日收盤，北向資金合計淨流入35.35億人民幣， 值得注意的是，北向資金己連續26個交易日淨流入，合計達991 .22億人民幣。隨著市場風險偏好提升下，12月北向資金淨買入 額達到585.81億人民幣，全年合計淨流入達3,373.30 億人民幣，12月占全年比例達17.37%。第三，12月18日 50 ETF期權持倉量已突破500萬張， 顯示投資者已為明年春季行情提前布局，A股或有波段行情可期。

在A股後市不看淡下，粘瑞益建議投資人應逢低布局，以大型A股E TF作為核心部位，如富邦上証(股票代號：006205)、 富邦深100(股票代號：00639)， 並配置部分資金在富邦中証500(股票代號：00783)， 掌握中小型A股之後市契機。

資料來源：東方財富網；資料日期：2014.11.17~ 2019.12.16