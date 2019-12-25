【總統政見會】蔡英文批韓不懂經濟　韓國瑜質疑民進黨策劃罷韓遊行

總統蔡英文、親民黨主席宋楚瑜及國民黨總統候選人韓國瑜25日出席第二場總統政見發表會 總統蔡英文、親民黨主席宋楚瑜及國民黨總統候選人韓國瑜25日出席第二場總統政見發表會 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中央選舉委員會今（25）日下午舉行第二次總統候選人政見發表會，競選連任的總統蔡英文再度與中國國民黨候選人韓國瑜正面交鋒，除了呼籲韓國瑜要正視上週六（21）於高雄舉行的「罷韓」大遊行所展現的民意，也批評韓國瑜所提出的諸多指控都沒有事實根據；韓國瑜則反批「罷韓」遊行是由民主進步黨在背後策動。

蔡韓經濟政策交鋒

蔡總統今日在發表會為第一位發言，她首先酸韓國瑜「台灣正在大海裡乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裡面，把他當作是一個大海。」蔡總統並提出各項經濟指標數據，包括經濟成長率、上市公司收益、出口成長、外商投資台灣，以及薪資水平提高等，表示台灣經濟表現穩健成長，並批評韓國瑜對統計數據有所曲解。

蔡總統也表示，韓國瑜對經濟較無涉獵，因此很倚重他的國政顧問團，不過這個顧問團卻是前馬總統的「633」執政團隊，「2016年他們把政府交給我的時候，經濟連三季負成長，全年保一都有問題。」蔡總統並質疑，如果韓國瑜還是沿用舊的團隊、舊的模式，台灣人民該如何來發大財。

此外，針對韓國瑜日前提及沒有加入區域經濟整合，台灣將會「北韓化」，蔡總統今日嚴詞批評「真是一個非常錯誤的類比。」蔡總統表示，儘管因為政治因素台灣一時無法加入區域經濟整合，簽署自由貿易協定「是一種遺憾」，但在美中貿易的衝突當中，台灣的表現比簽了許多自由貿易協定的國家表現還更好，可以看出台灣經濟的韌性。

蔡總統接著提及，台灣作為世界貿易組織（WTO）的會員國，享有許多對外出口的關稅待遇，政府也將持續尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第二輪的談判。蔡總統也提出要跨大投資台灣方案以吸引境外資金、強化AIoT、AI跟5G的應用、全力發展綠能產業、放寬金融法規、優化攬才留才制度，以及進一步落實分配正義等政策。

韓國瑜在第一輪發言時則表示蔡總統提出的經濟數據他不需要一一反駁，因為「台灣人民的心是苦的。」他提及上週政見發表會中提出重啟特偵組的政策穫得許多民眾支持且「佳評如潮」，並批評蔡總統不願對重啟特偵組表示意見，讓民眾對民進黨產生疑慮。

韓國瑜並指出蔡總統是被民進黨各個派系架空的「無能」總統，在蔡總統的領導下「派系可以吃香喝辣」、「團隊可以大貪特貪」。此外韓國瑜還批評蔡總統用納稅人的錢建立楊蕙如等網軍「幾乎謀殺一個中華民國的外交官。」不過，韓國瑜對於以上指控並沒有提出證據，而楊蕙如案目前檢調仍在偵辦中。

韓指罷韓大遊行由民進黨策動

蔡總統在第二輪提及上週六由Wecare Kaohsiung於高雄主辦的罷韓大遊行，主辦單位估計當天約有50萬人上街支持罷免韓國瑜，對此，蔡總統表示，「這創下台灣有史以來的紀錄，韓市長說過，不要在乎冷冰冰的民調，要在乎熱呼呼的民心，這數十萬人上街頭，難道不就是熱呼呼的民心嗎？」

對此，韓國瑜則質疑民進黨在背後策劃罷韓遊行，他也認為罷免韓國瑜遊行不該有外國人、香港人，以及台灣其他縣市民眾參加，「民進黨在背後扮演什麼角色？為什麼不是高雄市的市民才能罷免高雄市長？」

韓國瑜也認為民進黨「實在是高雄市民人數不夠，只好把外國人、香港人及其他縣市的人通通調到高雄，來罷免高雄市長。」他還表示蔡總統應該「糾正罷韓團體」而不是「幸災樂禍。」

韓國瑜並提出要將傳統外交轉為經貿外交，所有駐外使館及外貿協會等單位要執行一個任務，就是「貨出去、人進來。」駐外大使館要負責把各國觀光客盡量帶來台灣，並將台灣美好的農產品、工藝品及科技產品等推銷出去。

韓國瑜還表示要成立約新台幣10兆的主權基金，用來做全球產業佈局，並拉動國內產業；他也會在台中及高雄成立兩座自由經濟貿易區，讓人才、金融、醫療，以及教育等領域大幅開放。

韓國瑜並表示，中國市場占台灣出口外銷百分之40，「這個市場我們絕對不能拋棄」，明年一定要重新簽訂ECFA（兩岸經濟合作架構協議），否則「對台灣企業是致命的打擊」。他也表示不會把中國當做台灣唯一的市場，而是「眾多之一，而且非常重要的市場。」

《反滲透法》與司法改革

蔡總統也針對親民黨候選人宋楚瑜對於立法院正在審議《反滲透法》提出的質疑作出回應。蔡總統表示，許多民主國家都以立法方式防堵中國與日俱增的滲透及對各國內政的干預，面對中國全面滲透並威脅台灣，《反滲透法》是建構民主防護網的機制，「我想如果把《反滲透法》說成挑釁、戒嚴的話，北京會很欣慰，但國際社會一定覺得，這是不可思議的事情。」

蔡總統接著表示，與其爭論要不要有《反滲透法》，倒不如讓立法院在審議過程中就具體內容好好討論，「不需要口水，不需要扣帽子；我相信在立法院，只要大家坐下來好好談，立法院是有足夠時間、空間給大家充分討論。」

蔡總統則在第三輪發言時，批評韓國瑜要重啟特偵組的政策，她提起原本領導特偵組的檢察總長黃世銘，因為將偵查中的案件透露給前總統馬英九，馬前總統再洩漏給行政院長江宜樺，隨後發動對國會議長王金平的鬥爭，「社會因為這個案子也才知道，原來特偵組不但監聽國會，甚至還監聽自己的檢察官同仁，這目的只有一個，就是要把王金平院長拉下來。什麼叫東廠？這就是東廠。」

蔡總統接著抨擊，真正會干預司法的是國民黨，因為法院判定黃世銘罪成，也因為特偵組被國民黨當成政爭的工具才會被廢掉；韓國瑜不斷指控政府貪污，卻連個實際案例都沒有，全是憑空猜測。

蔡總統也指出，每一個檢察官本來就有偵查犯罪的職責，並非只有特偵組的少數人才會查弊案，她也認為這種說法是污辱全國認真的檢察官。

蔡總統還表示，韓國瑜用「斬雞頭發誓」的方式談司法改革，「這只是證明你把司法議題，當作選舉的工具而已」。總統更應該從制度面，來改善司法的功能與公信力。

蔡總統直言，政府在過去三年投入很大心力在進行司法改革，但司法制度的問題是長期累積而來不是一朝一夕可以改變，司改也不是把它打掉重練，而是全面調理它的體質。她也表示未來四年司改的最大重點，就是「國民參與刑事審判法」，利用「國民法官」制度，讓公民可以參與司法的審判，未來司法審判將更加公開透明，不會偏離社會的情感。

韓國瑜：母語回家學

強調自己「對台灣下一代充滿憂慮」，韓國瑜在最後一輪發言則著重在教育政策，他提出「滿天星計畫」或「大光明計畫」，將推動台灣年輕人和國際接軌。他指出，未來台灣大學生或碩士生申請出國唸書研讀或交換一年，政府將補助相關經費，他預估每位學生一年花費約新台幣一百萬元，計畫一年預算達400億元。至於經費，他表示相信會有許多企業捐款支持這項計畫。

韓國瑜也提出要自小學一年級開始推動中英雙語教育，「政府要用一切力量，找最好外國老師」教導下一代孩子中英文雙語，「母語在家裡學，學校可以扮演講、辯論、各種活動。歡迎你來講閩南語、客家話、越南話都歡迎，（我們）發獎金。」