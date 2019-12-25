照顧有感 新住民姊妹感謝政府政策讓權益受重視

蔡英文政府執政三年多來，在工作、教育進修、新住民子女培育各方面實實在在提升新住民權益，民主進步黨婦女部23日邀請民進黨不分區立委候選人羅美玲，以及來自印尼、越南、柬埔寨及菲律賓四位不同國家的新住民共同召開記者會。

來自印尼、身為照顧服務員的林娣妮表示，現在新住民朋友在就業上可以說是越來越有保障，福利條件也更好，不但考中華民國技術士證照可以申請新住民證照獎勵金，還針對已經有國外執照的新住民，能夠申請減少考試科目或流程，讓專業證照考試更輕鬆。

來自越南、身為導遊的楊慧表示，過去她務農種葡萄，自從新南向政策鼓勵東南亞遊客到臺灣來玩，所以她的工作變好，可以去當導遊，介紹台灣的美好、民主，也可以增加收入。她分享，過去新住民考導遊、領隊都很困難，因為他們是外國人，比較看不懂中文字，但現在政府將考試題數減少，對他們來講相對比較簡單，現在考導遊、領隊都比較容易考上。

不分區立委候選人羅美玲表示，她來自於馬來西亞，是馬來西亞土生土長的華裔，從2014開始擔任南投縣議員，因為她本身新住民的背景，所以長期關注新住民的議題，她更在議員任內促請南投縣成立新住民事務科，希望南投縣的新住民在南投縣政府可以有一個單一窗口。

羅美玲也提到，除了民進黨婦女部成立新住民事務委員會，政府也推行很多政策都讓新住民很有感，可以感受到滿滿的善意。（新聞轉載自新住民全球新聞網）