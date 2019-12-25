新臺灣囝仔參與社團服務 守護土地一起來

就讀航空服務科系的李倚瑄不僅從小參加伊甸基金會，目前更是機場快速通關的服務志工。 就讀航空服務科系的李倚瑄不僅從小參加伊甸基金會，目前更是機場快速通關的服務志工。

身為新二代的孩子， 媽媽來自中國湖南，李倚瑄說：「自己從小並沒有受到歧視或不禮貌的對待」，如果不說，其實沒有人會發現他的媽媽是新住民，一路的成長都相當順遂！

現在是大二的李倚瑄在親友的介紹下，從國小四年級開始參加伊甸基金會多元培力課程，迄今從未缺席任何一堂課。李倚瑄表示，在這一個月兩次的課程裡，從小接觸到同理心、品格教育、攝影，以及服務性質教學內容，讓原本容易對未知事物感到恐懼的他，漸漸願意去幫助人，不再老是擔憂後果。

今年，他甚至擔任新二代服務學習體驗工作坊活動分享的統籌，第一次帶領其他學員共同合作，期盼藉由分享讓更多人了解她們體驗青農農耕生活的心得。李倚瑄介紹，今年的課程和已往不同的是，到新竹農地參加為期一週的體驗營，每天跟著農人插秧、拔秧苗以及混和肥料等等，做的都是小事情，但能體會到農家辛苦，非常值得！

就讀航空服務科系的李倚瑄，也在這次的課程人，結識了農場主人曾經當過地勤的兒媳，討教了非常多業界訊息。目前李倚瑄以主動爭取機會到移民署機場快速通關服務志工的機會，預計寒暑假都會前往機場服務，替積極為未來做準備。

只要在這片土地成長的，大家都是一家人，未來雖然會因為職涯探索減少去伊甸基金會的機會，但李倚瑄依然會將所學用在這片土地上，由他證明新二代也是一般臺灣囝仔，能一同守護這片土地！（新聞轉載自新住民全球新聞網）