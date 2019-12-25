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專屬新住民的繪本桌遊融入家鄉味 3款主題一次滿足

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/25 16:29
（圖/ 雲林縣政府）

（圖/ 雲林縣政府）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）雲林縣文化處連續舉辦6年的新住民親子共讀會，今年推出由來自越南、印尼、菲律賓的新住民姐妹，以家鄉、臺灣生活為主題的3款原創桌遊，讓新住民的創作繪本除了印在書上，還能做成桌遊，用玩的方式跟民眾互動。

雲林縣政府6年來辦理新住民親子讀書會，引導過程中發現學員在閱讀繪本時會想試著繪出想表達的故事， 2019年，除辦理親子共讀、以「家鄉味」為主題親子動手「畫」故事、編寫話劇演出、創意桌遊製作外，也結合甫開幕的台西海口故事屋「多元文化」核心價值，讓新住民帶著以往出版的繪本書巡迴下鄉，與大小朋友一同分享自己在雲林的生活故事。

參加活動的新住民姐妹表示，自己從小就喜歡畫畫說故事，帶小朋友參加親子讀書會，跟不同的家庭邊玩邊創作，除了有趣，也讓生活變充實，很開心能夠受到肯定，也希望帶著大家一起來讀繪本、玩桌遊，分享家鄉文化。

雲林縣文化處長陳璧君指出，雲林縣來自中國大陸及東南亞的新住民已超過一萬五千多人，縣府以閱讀角度出發，提供學習及情感交流的管道，鼓勵新住民透過閱讀與創作來記錄新生活、表達多元文化的豐富性與主體性。

另外，為了培養新住民及其下一代的閱讀能力與習慣，文化處於三樓分區資源中心設置多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍共計2,858冊提供借閱，歡迎新住民朋友多加運用。

雲林縣新住民親子創意桌遊暨繪本融入家鄉味發表會（圖/ 雲林縣政府）
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