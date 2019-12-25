台越簽署高教文憑互認協定 簡化學歷採認流程

台越正式簽署「高等教育文聘及培訓課程互認協定」（圖/ 教育部） 台越正式簽署「高等教育文聘及培訓課程互認協定」（圖/ 教育部）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部宣佈，台越正式簽署「高等教育文聘及培訓課程互認協定」，簡化學歷採認流程，越南方面也提供246所官方認可的大專校院，協助我國招收越南學生。

第6屆「台越教育論壇」12月17日至21日在越南河內舉辦，雙方共計112所大專校院參加，台越大專校院也簽署合作備忘錄儀式，共有25份跨國校際備忘錄完成簽署。

本次簽署的「台越高等教育文憑及培訓課程互認協定」，內容著重台越雙方相互採認學歷，並列明進入高等教育機構就讀的學習歷程條件，雙方提供載有官方認可高等教育機構名冊，包含我方168所大專校院及越方246所大專校院。

《聯合新聞網》報導，根據統計，由於近年來台灣強力招收越南學生，目前約有1萬3千名越南學生就讀台灣大專院校，但越南境內大學數量眾多，越生申請來台時，台灣方面都需要越南駐台機構去查證該生的學歷，流程繁瑣。

此協定使學生往來升學更便利，順利銜接雙方各階段教育，可大幅促進雙方留學交流，有助於吸引更多越南學生來臺就讀，同時鼓勵我國學生赴越南留學。

此協定自104年第4屆臺越教育論壇起展開協商，教育部並於近年配合新南向政策積極與越方磋商，終於本屆論壇達成共識並完成簽署。鑒於越南已與東協國家間有學歷互認框架及資歷架構，此協定更有助我國參與東協國家高等教育國際化進程、促進人才培訓合作交流。